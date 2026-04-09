La delegazione degli azzurri, atleti protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, è stata accolta a Palazzo Chigi per un incontro privato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo significativo appuntamento ha rappresentato una delle tappe conclusive di un percorso istituzionale che ha visto gli sportivi prima impegnati nella solenne riconsegna della bandiera al Quirinale e successivamente ricevuti in udienza dal Pontefice, a sottolineare l'alto valore simbolico delle loro imprese.

Ad accompagnare i campioni in questa importante occasione erano presenti le massime cariche sportive e governative: il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio; il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis; e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

L'arrivo del pullman scoperto nel piazzale di Palazzo Chigi è stato salutato con grande entusiasmo da numerosi tifosi, che, sventolando il tricolore, hanno applaudito calorosamente l'ingresso della delegazione, in un'espressione di affetto e orgoglio nazionale.

Il valore simbolico della bandiera e le parole delle istituzioni

La cerimonia di riconsegna della bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visto protagonisti i sei alfieri azzurri, scelti a rappresentare l'Italia ai Giochi. Tra loro, Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrino per le discipline olimpiche; Chiara Mazzel e René De Silvestro per quelle paralimpiche. Il Capo dello Stato, nel suo discorso, ha sottolineato con forza come "lo sport può essere un testimone di civiltà che non si arrende alle prepotenze", definendo le Olimpiadi e le Paralimpiadi come "l’espressione più alta" di questo principio.

Mattarella ha inoltre riflettuto sulle difficoltà del tempo presente, menzionando i "venti di odio", e ha ribadito l'importanza del sacrificio, del rispetto delle regole e del miglioramento collettivo, valori fondamentali che lo sport è in grado di promuovere.

Il ministro Andrea Abodi ha rivolto un messaggio di profonda ispirazione agli atleti, auspicando che "i vostri linguaggi siano di ispirazione" per le nuove generazioni, ricordando al contempo l'importanza della gratitudine verso chi ha contribuito ai successi. Luciano Buonfiglio ha espresso il suo vivo orgoglio per le trenta medaglie conquistate dagli azzurri, descrivendole poeticamente come "pietre preziose di una gloriosa collana", simbolo di impegno e di trionfo.

Marco Giunio De Sanctis ha evidenziato il notevole balzo in avanti compiuto dal movimento paralimpico italiano e ha sottolineato il valore cruciale dell'accessibilità, citando la cerimonia all'Arena di Verona come "un risultato straordinario" e un esempio di inclusione.

Le emozioni degli alfieri: orgoglio, sogno e ispirazione

Gli alfieri hanno condiviso con commozione le proprie intense emozioni e il significato personale delle loro esperienze. Arianna Fontana ha parlato dell'immenso onore di rappresentare il Paese e ha ringraziato il Presidente Mattarella per aver fatto sentire gli atleti parte integrante della famiglia italiana. Federico Pellegrino ha raccontato la gioia pura di aver coronato un sogno a lungo coltivato.

Federica Brignone ha descritto l'esperienza di portabandiera come "una sfida impossibile ma indimenticabile". Amos Mosaner ha ricordato l'emozione unica e profonda di portare il tricolore davanti al mondo intero. René De Silvestro ha sottolineato il sogno realizzato e le profonde emozioni trasmesse agli italiani attraverso le loro gesta, mentre Chiara Mazzel ha manifestato la speranza sincera di poter essere un'ispirazione per molti ragazzi con disabilità.

L'incontro a Palazzo Chigi suggella un percorso di celebrazioni e riconoscimenti che ha coinvolto le massime istituzioni del Paese, riaffermando il valore inestimabile dello sport come potente fattore di coesione sociale e di orgoglio nazionale.