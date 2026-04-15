Oggi, mercoledì 15 aprile, si preannuncia una giornata ricca di appuntamenti sportivi, con un palinsesto televisivo e streaming che accontenterà ogni appassionato. Il calendario offre una vasta gamma di eventi, spaziando dal ciclismo al tennis, dal nuoto alla pallavolo, fino al calcio internazionale e al basket, garantendo una copertura completa delle principali discipline.

Calcio: la Champions League in primo piano

La serata calcistica sarà dominata dai ritorni dei quarti di finale di Champions League, con due sfide imperdibili: Arsenal-Sporting Lisbona e Bayern Monaco-Real Madrid.

Il match tra Arsenal e Sporting Lisbona sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, TV8 e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e tv8.it. In contemporanea, la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid potrà essere seguita su Amazon Prime Video. La programmazione calcistica inizia già nelle prime ore del giorno con numerosi incontri di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, tutti visibili su COMO TV, offrendo così una maratona calcistica quasi ininterrotta.

Volley, Ciclismo, Tennis e Nuoto: gli altri eventi clou

Grande attesa per la finale scudetto di volley femminile, che vede affrontarsi Conegliano e Milano in gara-2. Le Pantere, dopo aver vinto il primo confronto, faranno visita alle meneghine in un incontro cruciale per l'andamento della serie.

La partita sarà disponibile su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, VBTV e DAZN. Per il volley maschile, Piacenza scenderà in campo per la finale d’andata della CEV Cup contro Luneburg, con diretta su Sky Sport Arena e streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley TV.

Gli amanti del ciclismo potranno seguire il Giro del Limburgo e la seconda tappa di O Gran Camiño, entrambi in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Il tennis offre un ricco programma con gli ATP 500 di Barcellona e Monaco, il WTA 500 di Stoccarda e il WTA 250 di Rouen, con ampia copertura su Sky Sport, Super Tennis e le relative piattaforme streaming. Da non perdere anche i Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione, con le batterie mattutine e le finali nel tardo pomeriggio, trasmesse su RaiSportHD e Rai Play.

La giornata sportiva tra TV e streaming

La vasta offerta sportiva di oggi include anche appuntamenti di basket femminile, con Venezia impegnata nella Final Six dell’Eurolega, e altre sfide di Champions League maschile. Il palinsesto si completa con incontri di pallanuoto, baseball MLB, hockey ghiaccio femminile e snooker. La maggior parte degli eventi sarà accessibile in diretta tramite televisione e le principali piattaforme di streaming, garantendo agli appassionati la possibilità di godere di ogni momento saliente della giornata sportiva.