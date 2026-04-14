Un'esplosione di talento ha illuminato la prima finale dei Campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Il protagonista indiscusso è stato Michele Lamberti, classe 2000, che nella finale dei 50 dorso uomini ha non solo trionfato, ma ha anche stabilito un nuovo record italiano. Con un crono impressionante di 24"38, Lamberti ha siglato una prestazione storica, assicurandosi contemporaneamente il prestigioso pass per gli Europei di Parigi. Questo risultato conferma il suo status di atleta di punta nel panorama natatorio nazionale.

La gara che ha riscritto il primato nazionale

L'attesa per la finale dei 50 dorso uomini era elevata, e Michele Lamberti non ha deluso le aspettative. In assenza di Thomas Ceccon, co-primatista italiano in precedenza, Lamberti ha saputo cogliere l'occasione per affermare la sua leadership in solitaria. Fin dalla partenza, ha impresso un ritmo incisivo, dimostrando una determinazione e una tecnica impeccabili. La sua progressione in acqua è stata a dir poco pregevole, culminata nel tempo di 24"38. Questo crono ha permesso a Lamberti di migliorare il precedente limite nazionale di ben due centesimi, fissando un nuovo e ambizioso standard per la disciplina del dorso in vasca lunga. La sua performance è stata un chiaro segnale della sua eccellente preparazione e della sua ambizione.

Il podio e le promesse del futuro

La finale ha offerto un quadro competitivo di alto livello, con diversi atleti che si sono distinti. Alle spalle di Michele Lamberti, l'unico a infrangere la barriera dei 25 secondi è stato Francesco Lazzari, che ha conquistato la medaglia d'argento con un tempo di 24"98, confermando la sua posizione tra i migliori specialisti. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Lorenzo Mora, che ha completato la sua prova in 25"32, dimostrando costanza e solidità. Fuori dal podio, ma con una prestazione degna di nota, si è classificato Daniele Del Signore. Il giovane atleta, classe 2007, ha chiuso la gara al quarto posto con il tempo di 25"43. Per Del Signore, le prospettive future sono promettenti, specialmente nelle distanze più lunghe di questo stile, dove la sua resistenza e il suo potenziale di crescita potrebbero aprirgli nuove e concrete opportunità nel circuito nazionale e internazionale.