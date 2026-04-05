La venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket ha regalato emozioni e scossoni in classifica. L'Olimpia Milano ha superato la Una Hotels Reggio Emilia per 80-76, mentre l'Umana Reyer Venezia ha compiuto un'impresa espugnando il campo della Virtus Olidata Bologna con il punteggio di 86-82. Questi risultati accorciano ulteriormente la vetta e infiammano la corsa ai playoff, rendendo il finale di stagione ancora più avvincente.

Milano contiene la rimonta di Reggio Emilia

Al Forum, l’Olimpia Milano ha affrontato una sfida intensa contro la Una Hotels Reggio Emilia.

L'incontro ha visto i padroni di casa imporsi fin dalle prime battute, prendendo il largo nel primo quarto grazie alle iniziative di Diop e alle precise triple di Guduric e Ricci, che hanno fissato il parziale sul 25-18. Nel secondo periodo, il vantaggio milanese si è ulteriormente consolidato, raggiungendo il 44-34 all'intervallo lungo.

La Una Hotels Reggio Emilia, tuttavia, ha dimostrato grande carattere, non arrendendosi mai alla superiorità avversaria. Nel terzo quarto, spinta da un ispirato Caupain, la squadra ospite ha saputo ricucire lo strappo, arrivando a soli cinque punti di distanza (59-54 al 30'). Il momento più critico per Milano è arrivato con la tripla di Thor, che ha momentaneamente firmato il sorpasso.

La reazione dell'Olimpia è stata però immediata e decisa, con Mannion e Brooks a rispondere prontamente e Ricci a sigillare il risultato dalla lunetta, permettendo ai padroni di casa di contenere l'assalto finale e di assicurarsi la vittoria per 80-76. Questa vittoria è stata cruciale per l'Olimpia, che si rialza dopo recenti sconfitte e pone fine alla serie positiva di sei successi consecutivi di Reggio Emilia.

Tra i protagonisti della serata, per Milano si è distinto Brooks con 22 punti, affiancato da Ricci (14 punti), Shields e Nebo (entrambi a quota 10). Sul fronte Reggio Emilia, Thor ha guidato i suoi con 19 punti, seguito da Caupain (13) e Williams (12).

Venezia espugna Bologna e infiamma la classifica

Nell’altro posticipo di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha espugnato il campo della Virtus Olidata Bologna con un 86-82 che ha sorpreso molti. La sfida si è rivelata estremamente combattuta e incerta per tutti i quaranta minuti. L'equilibrio ha regnato sovrano per gran parte dell'incontro, come testimoniato dal punteggio di 63-63 al termine del terzo periodo. È stato nel quarto e ultimo parziale che la Reyer Venezia ha trovato le energie e la lucidità per piazzare lo strappo decisivo, grazie alle giocate di Parks e Cole, che hanno permesso agli ospiti di conquistare una preziosa vittoria in trasferta per 86-82.

Per Venezia, Tessitori è stato il miglior realizzatore con 18 punti, dimostrando una prestazione di grande efficacia.

Per la Virtus Bologna, il top scorer è stato Morgan con 23 punti.

Questi risultati hanno avuto un impatto significativo sulla classifica LBA, rendendo la lotta al vertice ancora più avvincente. Le capoliste Virtus Bologna e Brescia si trovano ora a pari merito con 36 punti, ma vedono avvicinarsi pericolosamente Venezia e Milano, entrambe a quota 34. La lotta per i playoff si fa sempre più serrata e imprevedibile, con diverse squadre ancora in corsa per un posto tra le prime otto. La Una Hotels Reggio Emilia, nonostante la sconfitta, si mantiene in settima posizione con 22 punti, conservando le proprie ambizioni. Il campionato entra così nella sua fase decisiva, con sole cinque giornate ancora da disputare e molte posizioni ancora in bilico, promettendo un finale di stagione ricco di colpi di scena e di grande intensità.