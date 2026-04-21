Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, l’Allianz Cloud di Milano sarà teatro di gara-4 della finale scudetto di Serie A1 di volley femminile. L’incontro vedrà contrapposte la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, in una serie che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena. Attualmente, le Pantere di Conegliano conducono la serie per 2-1, avendo l’opportunità di chiudere i conti in trasferta e conquistare il loro ottavo tricolore consecutivo, consolidando così una vera e propria egemonia nel panorama del volley italiano.

Le meneghine, dal canto loro, hanno dimostrato grande carattere espugnando il PalaVerde di Treviso in gara-3, riaprendo di fatto la contesa. Ora, la speranza è quella di imporsi davanti al proprio pubblico, trascinando la finale alla decisiva gara-5. Questo incontro assume i contorni di un crocevia fondamentale: per Conegliano, l'occasione di scrivere un nuovo capitolo nella propria leggenda sportiva; per Milano, la rincorsa a un sogno, quello del primo scudetto della sua storia, un traguardo che coronerebbe anni di impegno e crescita.

Dove seguire la finale scudetto in diretta

La tanto attesa sfida tra Milano e Conegliano godrà di una copertura mediatica completa. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su RaiSportHD, una trasmissione gratuita e in chiaro che permetterà a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un punto.

Per chi preferisce lo streaming, l’evento sarà disponibile gratuitamente su Rai Play, accessibile tramite app e web. Inoltre, gli abbonati potranno usufruire delle piattaforme VBTV e DAZN per seguire la partita. Sarà altresì garantita una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale, assicurando così una copertura integrale della gara.

L’atmosfera all’Allianz Cloud si preannuncia elettrizzante per questa serata di grande volley. Le padrone di casa avranno la possibilità di prolungare la serie, mantenendo vive le speranze di un trionfo storico. Le ospiti, invece, cercheranno di chiudere la stagione con un nuovo successo, alzando al cielo l'ambito trofeo. La posta in palio è altissima, e il pubblico milanese si attende una gara combattuta e spettacolare fino all’ultimo scambio.

Il formato della finale e il fattore campo

La finale scudetto si articola al meglio delle cinque partite: la prima squadra che riuscirà a centrare tre vittorie si aggiudicherà il prestigioso titolo. Il fattore campo gioca un ruolo significativo in questa serie. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha avuto il vantaggio di ospitare gara-1 e gara-3 e, in caso di necessità, ospiterà anche l’eventuale gara-5 decisiva. La Numia Vero Volley Milano, invece, ha potuto e potrà contare sul calore del proprio pubblico all’Allianz Cloud per gara-2 e l’attuale gara-4. Dopo le finali perse nel 2022, 2023 e 2025, la formazione meneghina è determinata a coronare un percorso di crescita costante, puntando a invertire un trend che appare stregato.

Conegliano, d'altro canto, mira a confermare la propria indiscussa egemonia nel volley italiano, aggiungendo un altro trofeo alla sua già ricca bacheca.

È importante sottolineare che entrambe le squadre hanno già assicurato la qualificazione alla prossima Champions League, ma la sfida per il tricolore rappresenta il culmine emotivo e sportivo della stagione. L’attesa per gara-4 è palpabile: riuscirà Milano a forzare la serie alla bella, prolungando il sogno, o sarà ancora una volta il ruggito delle Pantere di Conegliano a dominare l’Italia, festeggiando l'ennesimo successo?