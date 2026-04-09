Una delegazione di atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina è stata ricevuta in udienza in Vaticano da Papa Leone XIV il 9 aprile 2026. La giornata, ricca di emozione, ha visto la partecipazione di campioni. Sofia Goggia ha sottolineato il parallelismo del Papa tra valori sportivi e principi della Chiesa: fratellanza e fair play. L'udienza è stata definita 'un'emozione indescrivibile', con gli atleti che hanno ribadito come i valori dello sport si riflettano nella vita quotidiana e promuovano la pace.

Sport, istituzioni e l'eredità dei Giochi

Presenti all'udienza rappresentanti istituzionali. Le Paralimpiadi sono state evidenziate come 'motore di cambiamento culturale' per l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità, generando un'eredità duratura. Si è auspicato che i valori dello sport e della Chiesa prevalgano per una pace duratura.

L'incontro a Palazzo Chigi con la premier

La delegazione azzurra ha proseguito la giornata a Palazzo Chigi, incontrando la premier Giorgia Meloni. Sofia Goggia ha riferito i complimenti della premier e l'esortazione a proseguire nelle 'battaglie personali e sportive'. Arianna Fontana ha apprezzato il riconoscimento governativo dello sport come 'scuola di vita'.

L'incontro si è concluso con la firma del tricolore e la consegna di un cofanetto con la bandiera italiana.

Il messaggio del Pontefice: valori e sfide

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha definito lo sport 'uno spazio di incontro e dialogo', ma ha anche messo in guardia dalle sue 'tentazioni' (prestazione a ogni costo, profitto, spettacolarizzazione). Il Pontefice ha esortato gli atleti a essere 'testimoni di un modo onesto e bello di abitare il mondo', promuovendo la capacità di 'gareggiare senza odiarsi, vincere senza umiliare, perdere senza perdere sé stessi'. Questi principi rendono lo sport un 'laboratorio di umanità riconciliata', dove la diversità è una ricchezza.