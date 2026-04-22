Si è conclusa con una prova a metà la partecipazione di Giulia Miserendino ai Campionati Europei di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Batumi, in Georgia. L'atleta azzurra, impegnata nella categoria 69 kg femminile, non è riuscita a completare la gara, eseguendo solamente la prova di strappo e classificandosi al decimo posto in questo segmento iniziale della competizione.

Nel dettaglio della sua performance, Miserendino ha iniziato la prova di strappo sollevando con successo 95 kg al primo tentativo, per poi migliorare a 100 kg nella seconda alzata.

Purtroppo, il terzo tentativo a 104 kg non è andato a buon fine. Dopo aver concluso la fase di strappo, l'atleta italiana non è salita in pedana per la successiva prova di slancio, uscendo di fatto dalla competizione secondo il regolamento. Un destino analogo è toccato all'iberica Garoa Martinez, anch'essa esclusa dalla gara dopo aver fallito tutti e tre i tentativi nello strappo.

Valodzka trionfa e conquista l'oro nella categoria 69 kg

La medaglia d'oro nella categoria 69 kg femminile è stata conquistata dalla neutrale Siuzanna Valodzka, che ha dimostrato una prestazione solida e dominante. Valodzka ha totalizzato un impressionante 237 kg, frutto di 108 kg sollevati nello strappo e 129 kg nello slancio, facendo la differenza proprio nella seconda parte della gara.

Il podio è stato completato dalla connazionale Zarina Gusalova, che si è aggiudicata l'argento con un totale di 232 kg (105 kg nello strappo e 127 kg nello slancio). La medaglia di bronzo è andata alla tedesca Lisa Marie Schweizer, che ha chiuso con 231 kg complessivi (109 kg nello strappo e 122 kg nello slancio), distinguendosi per aver ottenuto il miglior risultato nello strappo.

Le altre azzurre in gara e il prosieguo degli Europei

La giornata di gare a Batumi ha visto scendere in pedana anche altre atlete italiane in categorie di peso inferiori. Nella categoria 63 kg, Chiara Piccinno ha concluso la sua prova al nono posto, realizzando un totale di 206 kg. La sua performance è stata caratterizzata da un'unica prova valida di strappo a 97 kg e una di slancio a 113 kg.

Per Martina Chiacchio, sempre nella categoria 63 kg, la giornata è stata più amara: dopo aver sfiorato il podio nello strappo con 97 kg e aver tentato invano i 101 kg, non è riuscita a portare a termine alcuna alzata valida nello slancio, chiudendo così senza un totale valido. La medaglia d'oro in questa categoria è stata vinta dalla britannica Sarah Davies con 219 kg totali, che ha preceduto le fortissime atlete neutrali Shchapanava e Maiseyevich.

I Campionati Europei di sollevamento pesi proseguiranno con le prove maschili; la prossima categoria in programma è la 79 kg uomini, dove tuttavia non è prevista la partecipazione di nessun rappresentante della compagine italiana. Gli appassionati potranno seguire le competizioni in diretta attraverso i canali ufficiali della Federazione Europea di Sollevamento Pesi (EWF) e su Weightlifting House.

Aggiornamenti costanti saranno disponibili anche sulla pagina Facebook Federale e su tutti i canali social della Federazione Italiana Pesistica (FIPE). Inoltre, è previsto un approfondimento quotidiano con Claudio Cavosi, intitolato "Forza Azzurra", che analizzerà tutte le alzate e i commenti tecnici, in onda su YouPowerTV alle ore 12:00.