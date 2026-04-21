La coppia d’oro del pattinaggio di figura giapponese, Riku Miura e Ryuichi Kihara, ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dall’attività agonistica. La notizia, diffusa attraverso i canali social dei due atleti, segna la conclusione di una carriera straordinaria, culminata con il trionfo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. La stagione che si è appena conclusa li ha visti protagonisti di una rimonta memorabile, che li ha portati alla conquista della medaglia d’oro nel programma libero, un vero e proprio culmine per il binomio nipponico.

Nel loro messaggio di addio, Miura e Kihara hanno espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che li hanno sostenuti nel corso degli anni.

Hanno dichiarato: “Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno deciso di ritirarsi dal servizio attivo dopo questa stagione. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno sostenuto fin dall’inizio della squadra. Noi ‘Rikuryu’ abbiamo potuto continuare la nostra carriera agonistica con il supporto di molte persone. Ogni singolo supporto ci ha rafforzati e spinti a camminare fino a qui.” Un ringraziamento speciale è stato rivolto al gruppo Kinoshita, agli sponsor, alla famiglia, agli amici e al coach Bruno con il suo team di allenatori, per il costante supporto e la guida positiva.

Un percorso di successi e gratitudine

La coppia ha descritto il tempo trascorso insieme, condividendo gioie e frustrazioni, come un “tesoro inestimabile”.

Hanno sottolineato di non dimenticare mai la gratitudine per tutti gli eventi e gli incontri vissuti, e per il sostegno ricevuto. Con una nota di serenità, hanno affermato: “La vita competitiva comporta la separazione, ma siamo pieni di sentimento di averlo fatto e non abbiamo rimpianti. Tutto ciò che è stato è un orgoglio e un bene prezioso.” Questa dichiarazione riflette la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver concluso la propria carriera senza rimpianti.

Nonostante il ritiro dalle competizioni, Miura e Kihara hanno annunciato l’intenzione di rimanere attivi nel mondo del pattinaggio. Il loro obiettivo è continuare a promuovere la disciplina in Giappone, provando “cose nuove in modo che le persone in Giappone possano saperne sempre di più.” Hanno invitato i fan a continuare a seguirli e a vegliare su di loro “calorosamente in futuro”, concludendo con un sentito “Grazie mille per tutti questi anni.”

Una carriera costellata di trionfi

Oltre al prestigioso titolo olimpico conquistato a Milano Cortina, la carriera di Miura e Kihara è ricca di successi internazionali.

Vantano due argenti nella gara a squadre ai Giochi di Pechino 2022 e Milano Cortina 2026, a dimostrazione della loro costante eccellenza. Il palmarès include anche due ori iridati (2023 e 2025) e due argenti mondiali (2022 e 2024), che li hanno consacrati tra le migliori coppie di pattinaggio di figura al mondo. A questi si aggiungono due vittorie ai Campionati dei Quattro Continenti (2023 e 2025) e un secondo posto nel 2024. La loro carriera si è distinta per la capacità di superare le difficoltà e per la determinazione mostrata in ogni competizione, lasciando un’eredità fatta di risultati e valori sportivi.