Una proposta sorprendente è stata avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump per le partnership globali: chiedere alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali 2026. L’idea, riportata dal Financial Times, nasce con l'obiettivo di ricucire i rapporti tra l'ex presidente Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, dopo alcune tensioni emerse in seguito agli attacchi di Trump al Papa.

Zampolli ha confermato la sua iniziativa, dichiarando: “Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali.

Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione”. Questa audace proposta mira a riportare la nazionale italiana, detentrice di un prestigio storico, sul palcoscenico mondiale.

Il Contesto della Proposta e la Situazione delle Nazionali

La suggestione di Zampolli si inserisce in un quadro complesso. L’Italia ha mancato la qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva, un risultato deludente arrivato dopo la sconfitta ai playoff contro la Bosnia ed Erzegovina. Parallelamente, la partecipazione dell’Iran al torneo è avvolta nell'incertezza, a causa del conflitto in corso nel Golfo. In questo scenario, l’inviato di Trump ha visto un’opportunità per l’Italia di subentrare, facendo leva sul suo palmarès e sulla sua tradizione calcistica.

Le Reazioni Istituzionali e la Posizione della Fifa

La proposta ha immediatamente scatenato reazioni istituzionali nette e contrarie in Italia. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha liquidato l’ipotesi come “non possibile” e “inopportuna”, sottolineando l'impraticabilità di tale scenario. Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso un forte dissenso, affermando: “Mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo, di andare ai mondiali”, ribadendo il principio del merito sportivo. A queste voci si è aggiunto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con un commento lapidario: “Mi vergognerei”.

Anche la Fifa ha chiarito la sua posizione, facendo intendere che un cambio di questo tipo non ha alcun fondamento né senso dal punto di vista regolamentare.

L'organo di governo del calcio mondiale ha confermato la partecipazione dell’Iran al torneo, dissipando ogni dubbio. La Fifa ha inoltre ribadito che la decisione su eventuali sostituzioni spetta esclusivamente al suo comitato esecutivo e che, in un ipotetico caso di ritiro dell’Iran, la squadra subentrante dovrebbe provenire dalla stessa confederazione asiatica, al fine di mantenere l’equilibrio continentale delle rappresentative.