L'Italia ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Slovacchia per 6-4, assicurandosi il primato nel girone della Prima Divisione dei Mondiali femminili di hockey su ghiaccio 2026. Il successo, ottenuto a Budapest al Vasas Jègcentrum, conferma l'ottimo avvio delle azzurre, che dopo aver superato la Norvegia per 2-1, guidano ora la classifica a punteggio pieno.

Primo periodo: reazione immediata dopo l’iniziale svantaggio

Il match è iniziato in salita per le azzurre, con la Slovacchia che ha trovato il vantaggio già al primo minuto grazie a Haluskova.

La reazione italiana è stata però immediata e decisa: Fortino ha ristabilito la parità su assist di Stocker, prima che Reyes portasse l'Italia avanti con un gol in mischia. La rete del 3-1 è stata siglata da Della Rovere con una pregevole serpentina, chiudendo il primo tempo in netto vantaggio.

Secondo periodo: l'Italia allunga con determinazione

Nel secondo drittel, la Slovacchia ha provato a rientrare in partita accorciando le distanze con Matejkova, autrice di un gol in power play che ha portato il punteggio sul 3-2. L'Italia ha però dimostrato grande determinazione, allungando con decisione il divario: Caumo ha realizzato il 4-2, seguita ancora da Reyes che, servita da Della Rovere, ha firmato il 5-2.

Ancora Caumo ha poi messo a segno la sesta rete azzurra, portando il risultato sul 6-2 e consolidando il vantaggio.

Terzo periodo: Slovacchia in rimonta, ma le azzurre resistono

Il terzo e ultimo periodo ha visto la Slovacchia tentare una disperata rimonta, riuscendo a segnare due volte e portandosi sul 6-4. Nonostante la pressione avversaria, le azzurre hanno saputo gestire il vantaggio con grande ordine in difesa fino al fischio finale, assicurandosi la vittoria. Tra le protagoniste assolute spiccano le doppiette di Reyes e Caumo, mentre Della Rovere, Fortino e la capitana Mattivi hanno offerto un contributo fondamentale alla squadra.

Impatto sul girone e prospettive di promozione

Grazie a questo risultato, l'Italia mantiene il punteggio pieno e consolida la sua leadership nel girone, in attesa dell'esito della sfida tra Ungheria e Francia.

L'obiettivo primario rimane la promozione alla Top Division 2027, un traguardo ambito e raggiungibile solo dalla prima classificata del raggruppamento.

Il percorso azzurro e l'obiettivo Mondiale

Il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest dal 12 al 18 aprile, vede le azzurre impegnate in un calendario serrato e sfidante. Dopo l'esordio vincente contro la Norvegia (12 aprile, alle 16:00) e la convincente sfida odierna con la Slovacchia (13 aprile, alle 12:30), l'Italia affronterà nei prossimi giorni le nazionali di Francia, Ungheria e Cina. Ogni singola partita sarà cruciale per mantenere la vetta della classifica e centrare l'ambita promozione tra le migliori squadre al mondo nell'edizione del 2027.