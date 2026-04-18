L'Italia femminile mantiene viva la speranza di una qualificazione diretta ai Mondiali 2027, ma il percorso è complesso. Dopo il pareggio per 0-0 contro la Danimarca, le azzurre sono terze nel Gruppo 1 della League A con 5 punti. La Danimarca guida con 8 punti, seguita dalla Svezia con 7. Solo la prima classificata accede direttamente; le altre affronteranno i playoff.

La strada per la qualificazione diretta

Per ambire al primo posto, l'Italia necessita di un doppio scenario favorevole: la Svezia deve battere la Danimarca in trasferta. Le azzurre dovranno poi vincere sia in Svezia che contro la Serbia in casa.

Con questi risultati, l'Italia raggiungerebbe la Danimarca a 8 punti e, grazie a una migliore differenza reti (+5 contro +3), si assicurerebbe il primato.

Lo scenario playoff

Se la Danimarca non perdesse contro la Svezia, l'Italia dovrà sperare in un passo falso delle danesi contro la Serbia per evitare i playoff. Il regolamento prevede che seconde e terze della League A affrontino squadre della League C in sfide a eliminazione diretta. Le vincitrici accederanno a un secondo turno di spareggi per i Mondiali; la peggior vincitrice affronterà i playoff intercontinentali.

Classifica e prossimi impegni

La classifica del Gruppo 1 della League A vede la Danimarca in testa con 8 punti (+3 DR), seguita dalla Svezia con 7 punti (+1 DR).

L'Italia è terza con 5 punti (+5 DR), mentre la Serbia chiude con 1 punto (-9 DR). Le prossime gare in calendario sono: Italia-Serbia, Danimarca-Svezia, Svezia-Italia e Serbia-Danimarca.

Il cammino precedente: i risultati del 14 aprile

Il 14 aprile, l'Italia aveva ottenuto una vittoria per 6-0 contro la Serbia a Leskovac, rilanciando le ambizioni azzurre. Le marcatrici: Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Nello stesso giorno, la Danimarca aveva battuto la Svezia per 2-1, portandosi in vetta a 7 punti. La Svezia era allora seconda a pari punti con l'Italia, con lo scontro diretto a favore.