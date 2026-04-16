Le sedici squadre che prenderanno parte ai Mondiali di basket femminile 2026 conoscono ora la loro collocazione nelle fasce in vista del sorteggio dei gironi. L'Italia è stata inserita nella terza fascia. L'evento si svolgerà a Berlino, tra la Uber Arena e la Max Schmeling Halle, dal 4 al 13 settembre, con il sorteggio fissato per il 21 aprile presso il Kraftwerk Berlin, dove saranno definiti i quattro gironi da quattro squadre.

La composizione delle fasce è la seguente: Fascia 1 include Germania, Stati Uniti, Australia e Francia; la Fascia 2 comprende Cina, Belgio, Spagna e Nigeria; la Fascia 3 vede Italia, Porto Rico, Giappone e Corea del Sud; infine, la Fascia 4 è formata da Turchia, Cechia, Mali e Ungheria.

Questa suddivisione è basata sui risultati e sul ranking internazionale delle squadre.

Regole e Restrizioni Geografiche del Sorteggio

Il sorteggio seguirà precise restrizioni geografiche: non potranno esserci più di due squadre europee nello stesso girone. Ogni girone potrà includere al massimo una selezione dalle Americhe, una dall’Africa e una dall’Asia/Oceania (accorpate dalla FIBA). Questo significa che, ad esempio, se l'Italia dovesse essere sorteggiata con un'altra europea dalla prima o seconda fascia, nel girone sarà inserita anche una squadra africana dalla quarta fascia, come il Mali.

Formato del Torneo e Percorso ai Quarti

La formula del torneo prevede che la prima classificata di ogni girone acceda direttamente ai quarti di finale.

Le seconde e le terze classificate si affronteranno in incroci ad eliminazione diretta: D3 contro C2 per sfidare A1, B2 contro A3 per sfidare D1, C3 contro D2 per sfidare B1. Questo sistema garantisce un percorso competitivo e incerto verso la fase finale.

Cerimonia della FIBA Hall of Fame

Durante il sorteggio, si terrà anche la cerimonia di introduzione alla FIBA Hall of Fame della Classe 2026. Tra le personalità celebrate per il loro significativo contributo al basket internazionale figurano Sue Bird, Céline Dumerc, Dirk Nowitzki e Hedo Turkoglu.