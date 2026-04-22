L'Italia femminile di curling si prepara a scendere sul ghiaccio per i Campionati Mondiali 2026, un appuntamento di grande rilevanza in programma a Calgary, in Canada. Le competizioni si svolgeranno dal 14 al 22 marzo, vedendo le azzurre impegnate in un round robin. L'obiettivo primario della squadra italiana è quello di conquistare l'accesso diretto alle semifinali, riservato alle prime due classificate. In alternativa, le formazioni posizionate tra il terzo e il sesto posto avranno l'opportunità di disputare i qualification games per proseguire il loro percorso nel torneo.

Il calendario dettagliato degli incontri dell'Italia

La Nazionale italiana esordirà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, alle ore 02.00 italiane, contro la Corea del Sud. Il programma proseguirà con le seguenti sfide:

Domenica 15 marzo , alle ore 20.30 , l'Italia affronterà la Svezia .

, alle ore , l'Italia affronterà la . Lunedì 16 marzo , doppio impegno: alle ore 01.30 contro l' Australia e alle ore 21.00 contro la Cina .

, doppio impegno: alle ore contro l' e alle ore contro la . Martedì 17 marzo , due partite: alle ore 16.00 contro il Canada , nazione ospitante, e alle ore 21.00 contro la Norvegia .

, due partite: alle ore contro il , nazione ospitante, e alle ore contro la . Mercoledì 18 marzo , prevede alle ore 16.00 la sfida con il Giappone e alle ore 21.00 quella con gli Stati Uniti .

, prevede alle ore la sfida con il e alle ore quella con gli . Giovedì 19 marzo , alle ore 16.00 , le azzurre affronteranno la Danimarca .

, alle ore , le azzurre affronteranno la . Venerdì 20 marzo , due incontri: alle ore 02.00 contro la Scozia e alle ore 16.00 contro la Svizzera .

, due incontri: alle ore contro la e alle ore contro la . La fase a gironi si chiuderà sabato 21 marzo, alle ore 02.00, con la partita contro la Turchia.

In caso di qualificazione, la giornata di sabato 21 marzo potrebbe vedere l'Italia impegnata negli eventuali playoff (ore 17.00) e in una possibile semifinale (ore 23.00).

Il torneo si concluderà domenica 22 marzo con le finali: l'eventuale finale per il bronzo (ore 16.00) e l'oro (ore 22.00).

Dove seguire in diretta streaming i Mondiali di Curling Femminile 2026

La copertura televisiva lineare non è prevista. Tuttavia, l'intera avventura dell'Italia ai Mondiali di Curling Femminile 2026 sarà disponibile in diretta streaming. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse sulla piattaforma ufficiale The Curling Channel. Inoltre, una selezione dei match principali, con focus sulla fase finale, sarà disponibile su Discovery Plus, Eurosport e DAZN. Questo garantirà un'ampia copertura per non perdere i momenti salienti.