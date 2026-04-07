I Mondiali a squadre di marcia 2026 si svolgeranno domenica 12 aprile nelle strade di Brasilia, capitale del Brasile. La città ospiterà per la prima volta questa manifestazione, caratterizzata dall'introduzione delle nuove distanze stabilite da World Athletics. L'evento è un appuntamento di rilievo per la marcia internazionale, in attesa dei Campionati Europei di Birmingham e dei Mondiali del 2027 a Pechino.

La nazionale italiana schiererà venticinque atleti, con tredici uomini e dodici donne. Tra i nomi di spicco figurano Massimo Stano, al suo debutto nella maratona di marcia (42,195 km), e Francesco Fortunato, impegnato per la prima volta nella mezza maratona (21,097 km).

Gli Under 20 italiani si cimenteranno nella classica distanza dei dieci chilometri, con giovani talenti come Alessio Coppola, Nicolò Vidal e Serena Di Fabio pronti a mettersi in luce.

Il programma della giornata

La manifestazione si concentrerà interamente nella giornata di domenica 12 aprile. Il calendario prevede l’inizio alle 11.45 con la maratona di marcia (maschile e femminile). Seguiranno i dieci chilometri Under 20: alle 12.15 la gara maschile e alle 13.15 quella femminile. Nel pomeriggio, alle 16.05, sarà la volta della mezza maratona di marcia maschile, mentre la mezza maratona femminile chiuderà il programma alle 17.50.

La copertura mediatica dell’evento sarà garantita dalla diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 1.

Non è prevista una trasmissione televisiva tradizionale. Sarà inoltre disponibile una diretta live testuale su OA Sport per seguire in tempo reale l’andamento delle gare.

La spedizione azzurra e le aspettative

La preparazione della spedizione italiana ha incluso un pre-camp a San Paolo, prima di raggiungere Brasilia. La presenza di venticinque atleti, tra cui Francesca Buselli e tre carabinieri, sottolinea la profondità della squadra azzurra, determinata a ben figurare in questa competizione che introduce le nuove distanze. L’evento si svolgerà su un percorso non omologato.

Questi Mondiali a squadre di marcia rappresentano un banco di prova significativo per l'Italia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. L’esordio di Massimo Stano nella maratona e di Francesco Fortunato nella mezza maratona aggiunge ulteriore interesse a una manifestazione che si preannuncia ricca di spunti tecnici e agonistici.