L'edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre, tenutasi a Brasilia, si è rivelata un evento storico e di grande successo per l'atletica italiana. L'introduzione delle nuove distanze della maratona e della mezza maratona ha aperto scenari tecnici e strategici inediti, e l'Italia ha saputo cogliere l'occasione, conquistando una pioggia di medaglie e affermandosi come protagonista sia nelle categorie senior che tra gli Under 20.

Trionfo di Francesco Fortunato nella mezza maratona maschile

La giornata di gare ha visto subito brillare i colori azzurri.

Uno dei momenti più esaltanti è stato il trionfo di Francesco Fortunato nella mezza maratona maschile. L'atleta italiano ha conquistato la medaglia d'oro con un tempo di 1h27’25”, al culmine di una gara estremamente combattuta e caratterizzata da continui cambi di posizione, che lo ha visto prevalere su avversari di calibro internazionale come Bonfim e Wakuma. La sua vittoria ha rappresentato uno dei momenti più alti della manifestazione per i colori azzurri.

Sofia Fiorini d'argento nella maratona femminile, l'Italia è vicecampione a squadre

Nella maratona femminile, la giovane Sofia Fiorini ha brillato conquistando una splendida medaglia d'argento. Al suo debutto nella nazionale assoluta, Fiorini ha concluso la prova in 3h25’42”, migliorando significativamente il proprio personale e cedendo il passo solo all’ecuadoregna Paula Torres.

La sua prestazione, unita al quarto posto di Federica Curiazzi (3h32’21) e al settimo di Eleonora Giorgi (3h35’46), ha permesso all'Italia di aggiudicarsi un prezioso argento a squadre. La 21enne marciatrice toscana ha dimostrato di essere un nuovo grande talento emergente della disciplina, superando le difficoltà di un percorso in altitudine di 1.200 metri e un'elevata umidità nell'aria.

Argento a squadre anche per la maratona maschile

Anche la maratona maschile ha regalato soddisfazioni all'Italia. Nonostante il debutto sulla distanza, Massimo Stano ha ottenuto un buon quinto posto con il tempo di 3h07’38”. Grazie alle concomitanti buone prestazioni di Riccardo Orsoni, settimo in 3h08’09”, e Andrea Agrusti, ottavo in 3h08’26”, la squadra maschile italiana ha conquistato un altro argento a squadre.

L'evento è stato tuttavia segnato da disservizi organizzativi, con critiche rivolte alla regia televisiva brasiliana e al sistema informatico, che hanno generato confusione nelle rilevazioni dei chip e negli aggiornamenti delle classifiche.

L'Italia domina tra gli Under 20 con oro e argenti

Le categorie giovanili hanno confermato l'eccellenza della marcia italiana. Nelle competizioni sui 10 km riservate agli Under 20, l'Italia ha ottenuto uno storico oro mondiale a squadre maschile. Questo successo è stato reso possibile dalle brillanti prove di Alessio Coppola, che ha conquistato anche il bronzo individuale con 41’16”, e Nicolò Vidal, quarto in 41’25”. Tra le donne Under 20, Serena Di Fabio ha chiuso la gara in seconda posizione con 46’21”, assicurandosi l'argento individuale e contribuendo all'argento a squadre femminile, grazie anche al decimo posto di Valentina Adamo con 48’57”.

I Mondiali di marcia a squadre 2026 si sono conclusi con un bilancio estremamente positivo per l'Italia, che ha dimostrato la forza e la profondità del proprio movimento in tutte le categorie. I numerosi podi e le medaglie conquistate consolidano la posizione dell'Italia come nazione leader nella marcia a livello globale, proiettando la disciplina verso un futuro promettente.