Francesco Fortunato ha conquistato l'oro nella mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasilia. Il pugliese si è imposto con 1h27'25'', grazie a un attacco decisivo nell’ultimo chilometro. L’Italia è salita più volte sul podio.

La vittoria, "inaspettata" per Fortunato, è giunta dopo una gara complessa. Ha affrontato i primi chilometri con due cartellini rossi, compromettendo concentrazione e fiducia. Nonostante le difficoltà, ha gestito la pressione, rimanendo nel gruppo di testa per sferrare l'attacco vincente. "È una vittoria inaspettata, pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo non era sicuramente nei miei piani – ha commentato l’azzurro –.

Mi sono esposto un po' troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini. Ma ce l'ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo."

Gara e podio

Il successo è maturato dopo aver mantenuto le retrovie per gran parte del percorso. Nell’ultimo chilometro, Fortunato ha recuperato, superando l'etiope Misgana Wakuma (argento in 1h27’33) e il brasiliano Caio Bonfim (bronzo olimpico 20 km Parigi, terzo con 1h27’36). Strategia e attacco decisivi.

Questa vittoria non è una sorpresa assoluta: il 31enne Fortunato era già oro due anni fa nella staffetta mista ai Mondiali di Antalya con Valentina Trapletti, e bronzo europeo nella 20 km a Roma nello stesso anno.

La sua esperienza si è rivelata fondamentale a Brasilia.

Italia quinta a squadre

L’Italia ha chiuso al quinto posto a squadre, penalizzata dalle prove meno brillanti degli altri azzurri. Andrea Cosi è trentesimo (1h32’27), Gianluca Picchiottino trentunesimo (1h33’21). Giuseppe Disabato è trentottesimo (1h35’19), ma il suo risultato non è valido. Michele Antonelli è stato squalificato.

L'oro di Francesco Fortunato a Brasilia conferma la solidità della marcia italiana e rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera.