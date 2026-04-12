I Campionati mondiali a squadre di marcia 2026, svoltisi a Brasilia, hanno visto l'Italia emergere come una delle nazioni protagoniste, conquistando un ricco bottino di medaglie. Tra i risultati di spicco, si segnalano gli argenti per le squadre senior maschile e femminile nella maratona, l'oro per gli uomini Under 20 e l'eccezionale performance di Sofia Fiorini, medaglia d'argento nella maratona femminile.

La maratona femminile ha regalato all'Italia una storica medaglia d'oro a squadre. La giovane Sofia Fiorini, al suo debutto nella nazionale assoluta, ha conquistato uno splendido argento individuale, completando i 42,195 km in 3h25’42”.

Questo tempo rappresenta il suo nuovo primato personale, ottenuto in una prova esaltante che l'ha vista arrendersi solo all’ecuadoregna Paula Torres. Il successo di squadra è stato garantito anche dall'ottimo quarto posto di Federica Curiazzi (3h32’21”) e dal settimo di Eleonora Giorgi (3h35’46”), che hanno consolidato il primato azzurro.

Anche la squadra maschile ha brillato nella maratona, aggiudicandosi l'argento a squadre dietro al Giappone. Il giapponese Hayato Katsuki ha dominato la gara individuale. Tra gli italiani, Riccardo Orsoni ha ottenuto un eccellente secondo posto, mentre Massimo Stano, al suo debutto nella distanza, ha chiuso quinto con il tempo di 3h07’38”. La performance di Andrea Agrusti, ottavo, ha contribuito in modo significativo al podio azzurro.

Successi nella mezza maratona e tra gli Under 20

Nella mezza maratona maschile, Francesco Fortunato si è confermato tra i migliori specialisti, mantenendosi nel gruppo di testa per gran parte della competizione. Le giovani promesse azzurre hanno brillato nel settore Under 20. La squadra maschile ha conquistato un oro mondiale a squadre nella 10 km, grazie alle brillanti prove di Alessio Coppola e Nicolò Vidal. Tra le donne Under 20, Serena Di Fabio ha ottenuto un argento individuale e, insieme a Valentina Adamo, ha contribuito all'argento a squadre.

Le condizioni di gara a Brasilia, con un percorso situato a 1.200 metri di altitudine e caratterizzato da elevata umidità, hanno reso le prestazioni degli atleti italiani ancora più meritevoli.

In particolare, il miglioramento cronometrico di Sofia Fiorini in un contesto non ideale per record personali sottolinea la sua grande capacità. La 21enne marciatrice toscana, che si allena a Milano sotto la guida dell'ex marciatore Alessandro Gandellini, si afferma come un nuovo grande talento emergente della disciplina a livello femminile. L'Italia, con una squadra coesa e risultati di alto livello sia tra i senior che tra gli under 20, si conferma una delle nazioni di riferimento nella marcia mondiale.