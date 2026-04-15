L'Italia femminile di hockey su ghiaccio ha incassato la sua prima sconfitta ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. Nel terzo impegno della rassegna iridata, le azzurre sono state battute dalla Francia per 3-2 dopo gli shoot-out, al termine di un incontro combattuto che le aveva viste a un passo dal successo nei tempi regolamentari. Nonostante questo passo falso, la promozione in Top Division rimane un obiettivo concreto e alla portata della squadra.

Il match ha preso il via con le transalpine che si sono portate in vantaggio grazie alla giovane Peyne-Dingival, a segno dopo soli 2 minuti e 20 secondi di gioco su assist di Pelissou.

L'Italia ha reagito prontamente, ristabilendo la parità con la rete di Reyes all'11:44, servita da Caumo. Il primo periodo si è chiuso sull'1-1. Nella seconda frazione, è stata ancora Reyes a brillare, siglando il gol del 2-1 al 25:48, con l'assist di Stocker, portando avanti le azzurre. La Francia, tuttavia, ha trovato il pareggio nel terzo tempo al 53:06 con Rozier, su assist di Duvin, fissando il risultato sul 2-2 e forzando l'overtime. I tempi supplementari non hanno modificato il punteggio, rendendo necessari gli shoot-out. Dopo ben otto tentativi per squadra, la trasformazione decisiva di Duvin ha consegnato la vittoria alla Francia.

Classifica e percorso verso la promozione

Nonostante la battuta d'arresto, la situazione in classifica per l'Italia rimane incoraggiante.

Le azzurre mantengono la testa del girone con 7 punti, seguite da Slovacchia e Francia a quota 6. L'Ungheria si trova al quarto posto con 5 punti, mentre la Norvegia ne ha 3 e la Cina chiude la classifica a zero, a un passo dalla retrocessione nel Gruppo B. Con soli due match rimanenti, contro l'Ungheria (venerdì 17 aprile alle 16:00) e la Cina (sabato 18 aprile alle 12:30), l'Italia ha il proprio destino nelle proprie mani. Due vittorie nei tempi regolamentari garantirebbero il primo posto matematico e la conseguente promozione in Top Division, senza dipendere dagli altri risultati.

Negli altri incontri della giornata, la Norvegia ha ottenuto un netto successo sulla Cina per 4-0, mentre la Slovacchia ha superato l'Ungheria per 2-0.

La lotta per la promozione resta estremamente aperta, ma l'Italia continua a guidare il proprio cammino.

Spirito di squadra e dichiarazioni

Il percorso dell'Italia a Budapest è stato segnato anche dall'assenza della diciannovenne attaccante Matilde Fantin, autrice di due gol all'esordio, costretta ai box per un infortunio al ginocchio sinistro subito contro la Slovacchia. Nonostante l'infortunio, Fantin resterà al fianco della squadra, tifando dalle tribune. La squadra ha comunque dimostrato grande compattezza e determinazione. Greta Niccolai, 24enne milanese e veterana al suo sesto Mondiale, ha sottolineato l'ambizione del gruppo: “Sinora è andato tutto bene, a parte l’infortunio a Fantin, perché lo abbiamo voluto noi: dopo un’Olimpiade giocata alla grande abbiamo tantissima voglia di dimostrare che quello è il nostro livello.

Tutta la squadra è cresciuta moltissimo, tanto a livello di collettivo quanto individuale e lo ha fatto con grandi sacrifici, anche personali. Abbiamo lottato tanto per arrivare a questo livello, passando da mille situazioni e anche difficoltà … ora vogliamo dimostrare a tutti di poter ambire a qualcosa di ancora più alto”.

Il tecnico Alexandre Tremblay ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione in un torneo così equilibrato: “Ogni partita andando avanti nel torneo diventa sempre più delicata e decisiva, la pressione sale e chiunque è disposto ad alzare il suo livello. Siamo comunque tranquilli perché, con il lavoro fatto dentro e fuori dal ghiaccio, la squadra possa giocare al massimo”.

Tremblay ha anche aggiunto che l'inizio del prossimo match sarà cruciale: “Probabilmente uno dei momenti più delicati sarà l’inizio: non dovremo assolutamente entrare in maniera piatta, ma rispondere subito all’intensità che ci aspettiamo sarà alta.” Il coach si è detto soddisfatto dell'impegno delle ragazze, pur riconoscendo che ci sono dettagli da correggere per affrontare al meglio le prossime sfide.