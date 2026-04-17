L'Italia del hockey ghiaccio femminile affronta oggi, venerdì 17 aprile, un appuntamento cruciale ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. Le azzurre scendono sul ghiaccio del Vasas Jégcentrum per sfidare l'Ungheria, padrona di casa, in una gara che può avere un impatto determinante sulla classifica e sulle possibilità di una storica promozione in Top Division.

La partita, in programma alle ore 16.00, rappresenta il quarto impegno per la nazionale italiana. Attualmente, l'Italia guida il girone con sette punti, frutto delle vittorie contro Norvegia e Slovacchia e della sconfitta agli shoot-out contro la Francia.

L'Ungheria, invece, occupa la quarta posizione con cinque punti, dietro a Slovacchia e Francia, entrambe a sei. La posta in palio è altissima: un successo nei tempi regolamentari avvicinerebbe sensibilmente le azzurre al primo posto finale e alla promozione, con un solo ulteriore ostacolo rappresentato dalla sfida contro la Cina, fanalino di coda, prevista per sabato 18 aprile alle 12.30.

La posta in gioco: promozione in Top Division

La gara contro le magiare è considerata uno snodo fondamentale per il cammino dell'Italia. Vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla promozione, obiettivo che la squadra insegue con determinazione. La classifica attuale vede le azzurre prime con sette punti, seguite da Slovacchia e Francia a sei, Ungheria a cinque, Norvegia a tre e Cina ancora ferma a zero.

Il regolamento del torneo prevede che solo la prima classificata conquisti l'accesso alla Top Division 2027, rendendo ogni punto decisivo in questa fase finale.

Dove seguire Italia-Ungheria: diretta streaming

Il match tra Italia e Ungheria non avrà copertura televisiva tradizionale, ma sarà interamente disponibile in diretta streaming su FISG.tv. Questa piattaforma trasmette integralmente tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, offrendo sia la visione live che la possibilità di rivedere gli incontri on demand. Gli appassionati possono scegliere tra diverse formule di abbonamento per accedere ai contenuti:

Acquisto del singolo incontro: 7,99 euro .

. Pass mensile base (durata 30 giorni, un dispositivo collegato): 12,99 euro .

. Pass mensile gold (durata 30 giorni, due dispositivi collegati): 16,99 euro.

Il calendario delle fasi finali

Il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A a Budapest presenta un calendario serrato.

Dopo la sfida odierna contro l'Ungheria, l'Italia chiuderà il proprio percorso sabato 18 aprile alle 12.30 contro la Cina. Nella stessa giornata, altri incontri importanti definiranno la classifica finale: Slovacchia-Francia e Norvegia-Ungheria. Tutti questi match saranno trasmessi su FISG.tv, garantendo una copertura completa e la possibilità di seguire in diretta l'evolversi della situazione per l'unico posto disponibile nella Top Division 2027. L'attenzione resta ora puntata sulla prestazione delle azzurre, chiamate a confermare il loro percorso e a giocarsi fino in fondo le proprie chance di promozione.