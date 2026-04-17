L'Italia del hockey ghiaccio femminile affronterà l'Ungheria in una sfida cruciale ai Mondiali di Prima Divisione. L'incontro, in programma a Budapest, è decisivo per la promozione in Top Division delle azzurre. La nazionale giunge a questo quarto appuntamento da capolista, forte di sette punti e un percorso quasi impeccabile.

Le azzurre hanno dimostrato grande determinazione, ottenendo vittorie contro la Norvegia (2-1) e la Slovacchia (6-4). L'unico passo falso è arrivato contro la Francia, con una sconfitta per 2-3 ai rigori. Questi solidi risultati hanno permesso all'Italia di mantenere la vetta della classifica, confermando il suo ruolo di squadra da battere nel torneo.

La graduatoria attuale vede l'Italia in testa con 7 punti, seguita da Slovacchia e Francia (6 punti). L'Ungheria, padrona di casa e prossima avversaria, occupa la quarta posizione con 5 punti, mentre la Norvegia è a 3 e la Cina chiude la classifica a zero. Una vittoria piena oggi, alle 16.00, consoliderebbe il primato italiano, offrendo un significativo vantaggio per la promozione prima dell'ultima giornata contro la Cina.

La sfida chiave per la promozione

Per la promozione, le azzurre dovranno contenere la spinta e l'entusiasmo del pubblico ungherese, che cercherà di sfruttare il fattore campo. Il percorso dell'Ungheria in questi Mondiali ha visto la squadra battere la Cina (4-0) e superare la Francia (3-2 ai rigori), prima di arrendersi alla Slovacchia (2-0).

La sfida è un vero crocevia per entrambe, desiderose di accedere alla massima serie mondiale.

Mondiali: copertura e calendario

Tutte le partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, incluse quelle delle azzurre, sono disponibili in diretta streaming su FISG.tv. La piattaforma offre agli appassionati la possibilità di seguire ogni incontro live e on-demand, garantendo copertura completa. In palio per la prima classificata, un posto nella Top Division 2027. Dopo l'impegno contro l'Ungheria, l'Italia concluderà il suo percorso affrontando la Cina, in una partita che potrebbe rivelarsi determinante per il verdetto finale.