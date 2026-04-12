La giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026 a Tashkent si è conclusa senza podi per l'Italia. I tre azzurri impegnati non sono riusciti a raggiungere le semifinali, vedendo così sfumare la medaglia nella rassegna iridata riservata agli atleti nati tra il 2009 e il 2011.

Vito Antonacci è stato il migliore tra gli italiani, imponendosi in due incontri della categoria +78 kg. Il suo percorso si è però interrotto ai quarti di finale, sconfitto dal sudcoreano Simok Eom (2-14, 5-12). Antonacci non è riuscito a superare l’ostacolo avversario.

Le altre prestazioni azzurre

Nicole Masala (-46 kg) ha vinto l'esordio ma si è fermata ai sedicesimi, battuta dalla taiwanese Chieh-Ling Wang (2-14, 1-13). Anche Alessandra D’Angelo (-59 kg) è stata eliminata al primo turno dalla belga Serina Badji, dopo un match deciso al fotofinish (4-5, 16-8, 2-3).

Nonostante l’assenza di medaglie, la delegazione italiana guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti. Domani saranno in gara altri tre azzurri: Nicolò Sevagian (-48 kg), Abderrahman Touiar (-55 kg) e Clio Sottile (-55 kg), pronti a cercare il riscatso per l'Italia.

Un’edizione da record e il contesto internazionale

L’edizione 2026 dei Mondiali Junior di taekwondo si distingue per numeri da record: 986 atleti da 115 Paesi, più il World Taekwondo Refugee Team e la rappresentativa World Taekwondo.

Le gare, dal 12 al 17 aprile, articolate in venti categorie di peso, vedono protagonisti giovani nati tra il 2009 e il 2011, a conferma della crescita del movimento globale e del prestigio internazionale della manifestazione.

L'Italia partecipa con una squadra completa e competitiva. L’evento è stato preceduto da un suggestivo flash mob nel villaggio olimpico, con oltre duemila giovani praticanti, che ha dato il via a una settimana di sport e spettacolo a Tashkent.