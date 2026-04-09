È stato ufficializzato il gruppo dei 52 arbitri selezionati per dirigere le 104 partite dei prossimi Mondiali di calcio. Tra questi spicca il nome di Maurizio Mariani, 44 anni, della sezione di Roma, che rappresenterà l'Italia. La nomina comprende anche 88 assistenti, tra cui gli italiani Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, e 30 addetti al Var, con Marco Di Bello a completare la rappresentanza tricolore.

La selezione basata sulla qualità FIFA

La scelta degli ufficiali di gara è avvenuta seguendo il rigoroso principio della FIFA: “la qualità prima di tutto”.

Questo criterio ha tenuto in considerazione la costanza delle prestazioni dimostrate dai candidati nelle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni. L'inclusione di Mariani nel prestigioso gruppo dei 52 arbitri mondiali è una chiara testimonianza del suo valore e della sua consolidata esperienza nel panorama arbitrale.

Il rigore della preparazione e le parole di Collina

Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del Comitato Arbitrale, ha enfatizzato l'eccellenza dei selezionati. “Gli ufficiali di gara scelti sono i migliori al mondo,” ha dichiarato Collina, spiegando che facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni.

Questi professionisti hanno partecipato a seminari specifici e hanno diretto partite in importanti tornei FIFA. Le loro prestazioni sono state inoltre valutate regolarmente sia in contesti nazionali che internazionali. Collina ha evidenziato il supporto completo fornito agli arbitri, che include preparatori atletici, staff medico, fisioterapisti e uno psicologo. L'obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali al loro arrivo a Miami il 31 maggio, pronti per affrontare le sfide del torneo.

L'impegno per l'arbitraggio femminile

Un aspetto di particolare rilievo nella selezione è la presenza di sei ufficiali di gara donne. Collina ha sottolineato come questa scelta “confermi una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar”, ribadendo l'obiettivo di promuovere e incentivare ulteriormente l'arbitraggio femminile a livello globale.

Questo impegno riflette una visione inclusiva e progressista nel mondo del calcio.

Maurizio Mariani: un profilo di eccellenza italiana

Maurizio Mariani si distingue come un arbitro italiano di spicco, attivo in Serie A e inserito nella prestigiosa lista internazionale FIFA dal 2019. Nel corso della sua carriera, ha diretto numerose e importanti partite sia a livello nazionale che internazionale, consolidando la sua reputazione e il suo prestigio nel panorama arbitrale mondiale. La sua presenza ai Mondiali è un riconoscimento della sua professionalità e della sua lunga esperienza sul campo.