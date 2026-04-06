La quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di scherma a Rio de Janeiro si è conclusa senza medaglie per l’Italia nel fioretto Under 17. Nessun atleta azzurro è riuscito a salire sul podio nella categoria Cadetti. Il miglior risultato è stato di Maria Elisa Fattori, fermatasi ai quarti di finale dopo aver ceduto 15-13 alla polacca Danuta Tym.

Le altre fiorettiste italiane, Martina Molteni e Gloria Pasqualino, sono state eliminate rispettivamente ai sedicesimi (sconfitta 15-14 dall’americana Ella Calise) e al primo turno (battuta 15-10 dalla rumena Alexandra Adoch).

Anche per i fiorettisti azzurri la giornata è stata avara di successi, con nessuno oltre i sedicesimi di finale. Giovanni Pierucci è stato eliminato 15-6 dal canadese Boris Budovskyi. Giuseppe Di Martino si è fermato ai trentaduesimi, sconfitto 15-5 da Ho Shing Him Harris (Hong Kong), mentre Luca Guidi ha perso al primo assalto contro il tedesco Maracz per 15-12.

I protagonisti internazionali del fioretto Under 17

Sul fronte internazionale, l’americana Liu Jaelyn si è imposta come protagonista indiscussa, conquistando il titolo Cadetti dopo aver già vinto nella categoria Giovani. Ha trionfato in finale contro la cinese Zhang Yixin. Il podio femminile è stato completato dalle medaglie di bronzo Danuta Tym (Polonia) ed Ella Calise (USA).

Nel fioretto maschile Under 17, Ho Shing Him Harris di Hong Kong ha conquistato l’oro, battendo in finale il sudcoreano Choi Jian 15-10. Bronzo per il giapponese Masashi Maeda e l’americano Wang Ziyu.

La scherma italiana: segnali positivi dall'Under 20

Nonostante la delusione per l'Under 17, la scherma italiana ha mostrato segnali di ripresa. L’Italia ha infatti celebrato un'importante medaglia di bronzo nel fioretto maschile Under 20 con Iaquinta e De Cristofaro. Questo risultato ha interrotto un digiuno di undici anni dal podio iridato, evidenziando la qualità del vivaio azzurro. Tale successo rilancia le ambizioni per il prosieguo della manifestazione, con le prove a squadre e le altre specialità ancora da disputare.