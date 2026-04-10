Al Masters 1000 di Monte-Carlo, l'attesa è palpabile per un duello inedito nei quarti di finale. Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz affronterà l'imprevedibile Alexander Bublik venerdì sul campo centrale Rainier III. Sarà il primo confronto in assoluto tra i due nel circuito maggiore, con entrambi i tennisti che hanno superato il turno precedente.

Carlos Alcaraz: vittoria sofferta e difesa del titolo

Il campione in carica Carlos Alcaraz ha dovuto lottare per avere la meglio su Tomás Martín Etcheverry, imponendosi in tre set (6‑1, 4‑6, 6‑3). Nonostante un secondo set complicato, lo spagnolo ha ritrovato la lucidità nel terzo parziale, assicurandosi l'accesso ai quarti.

Questa vittoria è cruciale per la sua difesa del titolo a Monte-Carlo e per mantenere la leadership mondiale.

Alexander Bublik: la sorpresa kazaka sulla terra

Dall'altra parte della rete, il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero otto, ha conquistato il pass per i quarti con una prestazione convincente. Ha battuto Jiri Lehecka per 6‑2, 7‑5, confermando il suo ottimo stato di forma sulla terra battuta. Bublik ha già dimostrato il suo valore su questa superficie, con titoli nel 2025 a Gstaad e Kitzbühel, e il suo gioco imprevedibile lo rende un avversario temibile.

Il confronto inedito: attese e prospettive

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Alexander Bublik sarà il primo confronto diretto nel circuito maggiore, rendendo il match particolarmente atteso.

Il numero uno del mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Monte-Carlo. Bublik, forte delle sue due vittorie nette e del buon momento sulla terra battuta, arriva con fiducia e la volontà di sorprendere. Sarà interessante osservare come Alcaraz gestirà il gioco atipico del kazako in questo quarto di finale.