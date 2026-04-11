La semifinale del ATP Masters 1000 di Montecarlo oppone Carlos Alcaraz, numero uno del ranking mondiale, a Valentin Vacherot, idolo di casa che sogna la sua prima finale nel prestigioso torneo del Principato. L'incontro, in programma sul Campo Rainier III, rappresenta un momento cruciale sia per la carriera del monegasco sia per la corsa al vertice della classifica mondiale.

Vacherot, dopo aver battuto la testa di serie numero cinque Alex De Minaur, esibisce un tennis vario e imprevedibile, alternando accelerazioni e rotture di ritmo. Il supporto del pubblico di casa sarà determinante per il classe 1998, che ha già dimostrato di saper gestire la pressione.

Di fronte, Alcaraz, a soli ventidue anni, vanta già sette titoli Slam e difende il titolo conquistato lo scorso anno a Montecarlo. Pur favorito, lo spagnolo ha mostrato qualche incertezza nel torneo e dovrà evitare cali di concentrazione contro un avversario motivato dal tifo locale.

Alcaraz vs Vacherot: talento e motivazione

Tatticamente, il confronto si preannuncia interessante. Il murciano dovrà limitare gli errori e non lasciare l’iniziativa all’avversario, gestendo al meglio i momenti di difficoltà. Vacherot, attualmente numero 23 del mondo, ha già messo in difficoltà avversari di alto livello e, con il sostegno del pubblico, potrebbe trovare ulteriori energie per tentare l’impresa.

La posta in palio è alta anche per la classifica mondiale: se Alcaraz dovesse perdere e Jannik Sinner accedesse in finale battendo Zverev, l’italiano tornerebbe al numero uno del ranking ATP.

Questo scenario aggiunge pressione allo spagnolo, che dovrà dimostrare la sua solidità mentale. "Sono molto felice per la mia vittoria numero 300 e spero che ne arrivino molte altre. Nel secondo set ho difeso meglio il mio gioco, ho iniziato a giocare più aggressivo e ho concluso una partita molto solida", ha dichiarato Alcaraz dopo il successo nei quarti.

La corsa al vertice mondiale

Il duello tra Alcaraz e Sinner per la leadership del ranking ATP si fa sempre più serrato. Entrambi sono arrivati in semifinale, mantenendo vivo il confronto a distanza che potrebbe decidersi proprio in questo fine settimana. Vacherot ha già battuto avversari di rilievo come De Minaur e Musetti, e il suo percorso a Montecarlo conferma la crescita di un giocatore capace di sorprendere.

Il match tra Alcaraz e Vacherot, previsto non prima delle 15:30, sarà il terzo incontro di giornata sul centrale, preceduto dalle sfide di doppio e dalla semifinale tra Sinner e Zverev.

Il pubblico del Principato è pronto a sostenere il proprio beniamino, mentre Alcaraz cercherà di confermare il suo status di numero uno e di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La semifinale promette spettacolo e tensione, con la possibilità di assistere a una delle partite più significative della stagione sulla terra rossa.