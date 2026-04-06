A Montecarlo, il prestigioso Masters 1000 sta delineando il percorso di Jannik Sinner, uno dei protagonisti più attesi del torneo. L'azzurro, che ha beneficiato di un bye al primo turno in virtù della sua posizione di vertice nel ranking mondiale, si prepara a fare il suo esordio direttamente nei sedicesimi di finale. Il suo primo avversario sarà il francese Ugo Humbert, un confronto che promette subito scintille sulla terra rossa monegasca e che segnerà il debutto stagionale di Sinner su questa superficie.

Nel frattempo, un risultato significativo ha già modificato le prospettive del tabellone nella giornata del 6 aprile: l'argentino Francisco Cerundolo ha infatti sorpreso eliminando il quotato Stefanos Tsitsipas.

Questa vittoria apre scenari interessanti per Sinner, poiché Cerundolo potrebbe ora rappresentare un potenziale avversario agli ottavi di finale, aggiungendo un ulteriore livello di sfida al cammino dell'italiano nel torneo monegasco.

Il percorso di Jannik Sinner nel torneo

Jannik Sinner, attuale numero due del ranking mondiale, ha usufruito di un bye al primo turno, un privilegio riservato alle teste di serie più alte, che gli ha permesso di accedere direttamente ai sedicesimi di finale. Il suo debutto è fissato contro il francese Ugo Humbert, numero trentaquattro del circuito ATP, un giocatore capace di esprimere un tennis solido e insidioso. La sfida si preannuncia come un test importante per Sinner, che mira a iniziare con il piede giusto la sua campagna sulla terra battuta.

Proiettandosi già oltre il primo impegno, il ventiquattrenne altoatesino potrebbe incrociare agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il ceco Tomas Machac e l'argentino Francisco Cerundolo. Questo potenziale incrocio rende ancora più avvincente l'inizio del torneo per il tennista italiano, con un avversario già rodato sulla terra e reduce da una vittoria importante.

La sorpresa Cerundolo: eliminato Tsitsipas

Francisco Cerundolo, testa di serie numero sedici del torneo, si è reso protagonista di una delle prime grandi sorprese, sconfiggendo il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7‑5 6‑4. La partita è stata caratterizzata da numerosi errori da entrambe le parti, un segnale della tensione e dell'intensità di un match che ha visto l'argentino prevalere grazie a una maggiore solidità nei momenti chiave.

La vittoria di Cerundolo contro un avversario del calibro di Tsitsipas sottolinea la sua pericolosità e la sua capacità di imporsi anche contro i favoriti.

Nel frattempo, il ceco Tomas Machac ha superato il tedesco Daniel Altmaier in una battaglia di tre set, chiudendo con il punteggio di 6‑4 1‑6 6‑3. Sarà proprio Machac il prossimo avversario di Cerundolo, in un incontro che deciderà chi tra i due affronterà l'eventuale vincente tra Sinner e Humbert agli ottavi di finale. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere in buona forma, rendendo il loro scontro particolarmente interessante.

Le possibili sfide future nel tabellone

Nonostante sia ancora prematuro stabilire con certezza chi potrà essere l'avversario di Jannik Sinner negli eventuali quarti di finale, le prime indicazioni del tabellone suggeriscono alcuni nomi di spicco.

I due giocatori più accreditati in quello spicchio del quadro sono il canadese Felix Auger‑Aliassime, testa di serie numero sei, e il norvegese Casper Ruud, numero nove del seeding. Entrambi sono considerati tra i favoriti per raggiungere le fasi più avanzate del torneo, grazie alle loro qualità e alla loro esperienza su questa superficie.

La presenza di questi nomi illustri nel potenziale percorso di Sinner evidenzia l'alto livello di competitività del Masters 1000 di Montecarlo. Ogni match sarà una prova significativa per l'azzurro, che dovrà affrontare avversari di calibro crescente per avanzare nel torneo e puntare al titolo. Le prospettive per i quarti di finale suggeriscono dunque sfide di altissimo livello, che potrebbero regalare grande spettacolo agli appassionati.

Statistiche e record di Cerundolo

La vittoria di Francisco Cerundolo su Stefanos Tsitsipas non è stata solo un successo sul campo, ma ha anche rappresentato un traguardo significativo per la sua carriera. Con questo risultato, l'argentino ha firmato la sua cinquantesima vittoria in un torneo Masters 1000, un numero che lo conferma come uno dei pochi tennisti argentini attivi ad aver raggiunto questo importante traguardo. Questa statistica sottolinea la sua costanza e la sua capacità di competere ad alti livelli in questi prestigiosi eventi.

Inoltre, il record di Cerundolo nelle prime partite dei tornei Masters 1000 è perfetto: dodici vittorie su dodici. Questa impressionante serie positiva è iniziata dopo la sua unica sconfitta al secondo turno a Shanghai nel 2024, dimostrando una notevole capacità di approccio e di gestione degli incontri iniziali, un fattore cruciale per progredire in tornei così impegnativi. Questi dati rafforzano l'immagine di un giocatore in crescita e sempre più a suo agio sui grandi palcoscenici del tennis mondiale.