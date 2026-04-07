Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Alexander Blockx nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, in un incontro che si preannuncia avvincente e che si disputerà non prima delle 14:30. L'azzurro, reduce da una prova impegnativa contro l'argentino Francisco Comesana, è chiamato a una prova di maturità contro un tennista molto interessante e dalle caratteristiche peculiari, considerato uno dei giovani talenti più promettenti del circuito maschile.

Nato il 7 aprile 2005 ad Anversa, Blockx ha iniziato a farsi notare nel circuito juniores, dove ha raggiunto la posizione numero uno al mondo e ha conquistato il titolo di singolare maschile agli Australian Open Juniores 2023.

Tra il 2025 e l'inizio del 2026, il belga ha compiuto un decisivo salto nel tennis professionistico. Ha raggiunto la finale delle Next Gen ATP Finals e si è affermato come il più giovane belga a vincere più titoli Challenger, tra cui il torneo di Oeiras e quello di Kobe della stagione precedente.

Il debutto vincente di Blockx a Montecarlo

Attualmente al numero 91 del ranking mondiale, Alexander Blockx ha superato brillantemente le qualificazioni sulla terra rossa monegasca. Il suo debutto nel main draw è stato altrettanto convincente, con una vittoria sul canadese Denis Shapovalov per 6-4, 4-6, 6-3. Nel corso di questo match drammatico, il ventenne belga ha dimostrato grande freddezza, salvando quattro palle break nel game decisivo del terzo set e sigillando la vittoria con un vincente di rovescio in salto dopo un'ora e 46 minuti di gioco.

Questa prestazione gli ha garantito la sfida contro Cobolli, testa di serie numero dieci del torneo.

Blockx è un giocatore dotato di un'eccellente combinazione servizio-dritto, caratteristiche che lo rendono particolarmente efficace sulle superfici rapide. Tuttavia, sta dimostrando una notevole capacità di adattamento anche alla terra battuta, come evidenziato dal suo percorso nel Principato. Alto 193 centimetri, il belga è un tennista molto potente, e Cobolli dovrà prestare particolare attenzione a queste peculiarità, puntando sulla propria grande capacità negli spostamenti.

La crescita di un giovane talento nel circuito ATP

Il percorso di Alexander Blockx nel tennis professionistico è stato caratterizzato da una crescita costante.

Dopo i successi a livello juniores, il tennista di Anversa ha saputo imporsi anche tra i professionisti, raggiungendo risultati di rilievo e mostrando una notevole maturità in campo. La finale alle Next Gen ATP Finals e i titoli Challenger rappresentano tappe fondamentali della sua giovane e promettente carriera.

Per Flavio Cobolli, l'incontro con Blockx rappresenta un banco di prova significativo. L'azzurro dovrà affrontare la potenza dell'avversario, facendo leva sulla propria agilità e sulla solidità negli scambi. Il match promette di essere equilibrato e ricco di spettacolo, con due giovani atleti pronti a contendersi un posto nel turno successivo del prestigioso torneo monegasco.

Nel contesto più ampio del torneo, la giornata di lunedì ha visto anche le vittorie di altri giovani emergenti e di giocatori affermati, confermando il livello competitivo e l'imprevedibilità tipica degli eventi Masters 1000 sulla terra battuta.