Il tennista italiano Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver superato con successo Thomas Machac in tre set. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo monegasco, dove si misurerà con il canadese Félix Auger-Aliassime. L'atteso confronto è fissato per venerdì 10 aprile sul campo Rainieri III, e sarà il secondo match in programma a partire dalle ore 11.00, promettendo spettacolo e grande tennis.

Gli appassionati che desiderano seguire la partita tra Sinner e Auger-Aliassime dovranno sintonizzarsi sui canali a pagamento.

La diretta esclusiva dell'incontro sarà infatti disponibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per chi preferisce lo streaming, la visione sarà garantita tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV. È importante sottolineare che, per questo specifico quarto di finale, non sarà prevista alcuna trasmissione in chiaro su TV8, confermando la politica di esclusiva per le fasi iniziali del torneo.

La programmazione di TV8 per il Masters 1000

La strategia di trasmissione in chiaro di Sky prevede un'apertura al pubblico più ampio solo per le fasi culminanti del torneo. È stato infatti comunicato che l'unica partita che verrà trasmessa in diretta su TV8 sarà la finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma per domenica 12 aprile alle ore 15.00.

Questa trasmissione avverrà indipendentemente dalla presenza di Jannik Sinner nell'atto conclusivo del torneo, assicurando a tutti la possibilità di assistere all'epilogo.

Per quanto riguarda le semifinali, una di esse sarà offerta al pubblico di TV8, ma con una modalità differente. L'incontro, previsto per sabato 11 aprile, sarà trasmesso in differita, circa un'ora dopo la sua conclusione. Qualora Jannik Sinner dovesse qualificarsi e scendere in campo in una delle semifinali, sarà proprio la sua partita ad essere selezionata per la trasmissione su TV8, sebbene non in tempo reale. Questa scelta evidenzia la volontà di riservare la visione in diretta dei turni precedenti esclusivamente agli abbonati.

Sinner contro Auger-Aliassime: precedenti e posta in gioco

Il confronto tra Jannik Sinner e Félix Auger-Aliassime non è una novità nel circuito ATP, con un bilancio che vede l'italiano in vantaggio. Nei precedenti incontri, Sinner conduce per quattro vittorie a due. Un dato significativo è che le ultime quattro affermazioni di Sinner contro il canadese sono state ottenute nel corso del 2025, dimostrando un periodo di superiorità recente. Tra queste vittorie spiccano appuntamenti di grande prestigio, come la semifinale degli US Open e la finale del Masters 1000 di Parigi, a testimonianza dell'importanza di questi duelli.

La posta in gioco per questo quarto di finale è particolarmente elevata. Oltre all'accesso alla semifinale del torneo di Montecarlo, la partita riveste un ruolo cruciale per le ambizioni di Jannik Sinner nella lotta per la vetta del ranking mondiale.

Ogni punto conquistato in tornei di questa caratura è fondamentale per scalare le classifiche e consolidare la propria posizione tra i migliori tennisti del mondo. La decisione di Sky di mantenere l'esclusiva per i turni preliminari e offrire la diretta in chiaro solo per le fasi finali si inserisce in una strategia ben definita, volta a valorizzare l'offerta per i propri abbonati, pur garantendo un'apertura al grande pubblico per gli eventi di maggiore risonanza.