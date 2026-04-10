Dopo la vittoria su Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha commentato il successo e si è proiettato verso la semifinale contro Alexander Zverev. L'azzurro ha evidenziato i progressi e l'importanza di questa fase sulla terra battuta europea, affermando di aver ricevuto i feedback necessari in vista di Roma e Parigi.

Analizzando gli aspetti tecnici, Sinner ha posto l'accento sulle otto palle corte vincenti. "È un colpo che sbilancia l'avversario, aprendo nuove opportunità", ha spiegato. Ha aggiunto che, sebbene non sia ancora "naturale" e richieda riflessione, è un aspetto su cui il team intende lavorare.

"Quest'anno è già molto meglio dell'anno scorso, e fare progressi su questi colpi è la cosa più importante", ha sottolineato, evidenziando il costante miglioramento.

L'attesa per la semifinale con Zverev

In vista della semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, Sinner ha espresso le sue aspettative: "Mi aspetto che sarà molto aggressivo, che serverà molto bene; sarà un giocatore tostissimo da battere". L'italiano ha poi sottolineato l'importanza strategica del torneo: "Abbiamo ricevuto tanti feedback su questa superficie, utili per individuare aree di miglioramento e prepararci per Roma e Parigi. Questo è il motivo per cui abbiamo giocato qui". Consapevole della difficoltà, Sinner ha concluso: "È un turno molto importante, cercheremo di riposarci bene.

Sarà una partita difficilissima, ma non vedo l'ora di scendere in campo in una bellissima atmosfera, cercando di dare il meglio".

Riguardo ai progressi nella risposta, Sinner ha spiegato che le sue decisioni in campo sono guidate dal feeling. Ha citato l'esempio della partita con Machak, dove, nonostante un punto chiave sul 15-40, ha scelto di "stare vicino" alla linea. "Quando decido, non mi faccio problemi", ha affermato. Ha poi menzionato uno smash su palla break che sentiva potesse finire fuori, ma che ha comunque deciso di tirare, accettando l'errore. "Per fare queste scelte in partita, bisogna avere il coraggio di provarle in allenamento. Anche questo è un progresso che stiamo facendo, e siamo in una buona situazione", ha concluso.

Il percorso di Sinner e Zverev a Montecarlo

La semifinale di Montecarlo vedrà di fronte due protagonisti. Jannik Sinner ha raggiunto questo traguardo superando Felix Auger-Aliassime in due set, estendendo a venti la sua striscia di vittorie nei tornei Masters 1000. Il suo avversario, Alexander Zverev, ha conquistato la semifinale battendo Joao Fonseca in tre set. Sinner, già vincitore di Indian Wells e Miami, cerca il suo primo titolo Masters 1000 sulla terra battuta. Zverev vanta già successi in questa categoria, avendo trionfato a Roma e Madrid. L'incontro si preannuncia avvincente, anche considerando la recente serie positiva di Sinner negli scontri diretti.