Il Gran Premio di Spagna 2026 ha preso il via sul circuito di Jerez con la prima sessione di prove libere (FP1) della classe Moto3. A imporsi è stato Maximo Quiles, attuale leader della classifica iridata, che ha fatto segnare il miglior tempo di 1:44.833. Lo spagnolo è stato l'unico pilota capace di scendere sotto il muro dell'1:45, dimostrando subito un'ottima forma e iniziando nel migliore dei modi il suo appuntamento di casa.

Un'ottima prestazione è stata registrata anche dall'italiano Matteo Bertelle, che si è mantenuto costantemente nelle prime posizioni e ha concluso la sessione al secondo posto.

Il pilota della LevelUP‑MTA ha accusato un ritardo di 395 millesimi da Quiles, confermando il suo stato di forma e la competitività della sua squadra. A completare il podio virtuale di questa FP1 è stato l'argentino Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team Moto3), che ha fermato il cronometro con un distacco di 483 millesimi dal vertice.

La Top Ten delle FP1 a Jerez

Subito alle spalle dei primi tre, il compagno di squadra di Bertelle, Joel Esteban (LevelUP‑MTA), si è piazzato in quarta posizione con un ritardo di 509 millesimi. Lo ha seguito Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), che ha chiuso quinto a 537 millesimi dalla vetta. La sesta piazza è stata occupata da David Almansa (Liqui Moly Dinavolt Intact GP), con un distacco di 637 millesimi, mentre Joel Kelso (GRYD Mlav Racing) ha ottenuto il settimo tempo a 654 millesimi.

A completare la top ten di questa sessione inaugurale troviamo Guido Pini (Leopard Racing), ottavo con un ritardo di 712 millesimi, Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), nono a 714 millesimi, e Adrian Fernandez (Leopard Racing), che ha chiuso in decima posizione a 813 millesimi dal leader. Più attardato Nicola Carraro (Rivacold Snipers), il quale ha terminato la sessione in venticinquesima posizione, lontano dai migliori tempi registrati in mattinata.

Analisi delle prestazioni degli italiani

Un'analisi delle recenti prestazioni dei piloti italiani in Moto3 evidenzia come Guido Pini e Matteo Bertelle si stiano dimostrando tra i più costanti e promettenti nelle posizioni di vertice. In particolare, nella FP1 del Gran Premio degli Stati Uniti, Pini aveva già mostrato il suo potenziale chiudendo al quarto posto e risultando il miglior italiano della sessione.

Bertelle, invece, era riuscito a inserirsi nella top ten con il nono tempo, pur essendo ancora alla ricerca dei primi punti stagionali.

Anche Nicola Carraro, nonostante si trovi nelle retrovie della classifica, continua il suo lavoro per migliorare il proprio ritmo gara e trovare la giusta confidenza con la moto. Le sessioni di prove libere si confermano, dunque, fondamentali per affinare il set-up e preparare al meglio la gara, specialmente in un campionato così equilibrato e competitivo come la Moto3.