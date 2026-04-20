Il Motomondiale MotoGP riparte questo weekend con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, dopo un’anomala pausa di un mese. Questo iato imprevisto è stato causato dal rinvio del Gran Premio del Qatar, posticipato a novembre per motivi geopolitici. La ripresa del campionato accende i riflettori sui rapporti di forza tra le case costruttrici, in particolare tra Aprilia e Ducati.

L'inizio di stagione ha visto un dominio incontrastato di Aprilia, che si è imposta come la vera lepre del campionato. Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria in tutti e tre i Gran Premi disputati finora – in Thailandia, Brasile e Stati Uniti – dimostrando una superiorità schiacciante.

In ognuna di queste gare, Bezzecchi ha condiviso il podio con un compagno di marca: Raul Fernández è arrivato terzo in Thailandia, mentre Jorge Martin ha ottenuto il secondo posto sia in Brasile che negli USA. A completare il quadro di una partenza folgorante, Martin ha anche primeggiato nella Sprint tenutasi in Texas.

Aprilia: numeri da potenza egemone

I numeri parlano chiaro: tre vittorie su tre gare della domenica e ben sei podi su un massimo di nove disponibili. A questi si aggiungono un successo e tre podi complessivi nelle gare Sprint del sabato. Queste statistiche sono indicative di una vera e propria potenza egemone, un ruolo che fino allo scorso anno era saldamente nelle mani di Ducati.

La performance di Aprilia ha sorpreso gli addetti ai lavori, ponendo l'azienda di Noale in una posizione di netto vantaggio.

La pausa strategica e la reazione Ducati

Il mese di sosta, sebbene non previsto, ha rappresentato un’opportunità cruciale per tutte le scuderie, ma in particolare per Ducati. L’azienda di Borgo Panigale ha avuto l’occasione di intensificare il lavoro di sviluppo sulla sua Desmosedici, con l’obiettivo primario di colmare il gap tecnico e prestazionale rispetto alla RS‑GP di Aprilia. Si tratta di un periodo di ricerca e sviluppo intenso, svolto dietro le quinte, che potrebbe ridefinire gli equilibri in pista.

Se l’impasto tecnico della RS‑GP 2026 è apparso finora più convincente, ora è il momento della verità.

Come si suol dire, “il preparato va messo in forno e sta agli chef dell’ingegneria decidere quale dolce creare”, aggiungendo gli ingredienti del caso nelle giuste quantità. A Noale hanno dimostrato grande bravura durante la lievitazione invernale, ma con la ripartenza del Mondiale si passa a un livello successivo di sfida.

A Borgo Panigale, la determinazione è palpabile. Non c'è alcuna intenzione di rinculare al ruolo di seconda forza. Ducati ha saputo raggiungere il vertice della MotoGP con un duro lavoro e un metodo innovativo, riuscendo a scardinare i valori di una categoria storicamente dominata dalle case giapponesi. Ora, la competizione è interna, tra le eccellenze italiane, e a Noale sanno bene che non ci si può sedere sugli allori.

La reazione e controreazione tra i due colossi italiani darà i suoi primi frutti in Andalusia, e solo a Jerez si scoprirà quali sviluppi saranno i più maturi e succosi.

Il ritorno in pista a Jerez

Il calendario conferma che il Mondiale MotoGP riprende ufficialmente a Jerez de la Frontera nel weekend del 24‑26 aprile. Questa tappa segna la prima gara europea dopo il lungo stop, e l'attesa è altissima per vedere come le squadre avranno sfruttato la pausa. Il Gran Premio di Spagna sarà un banco di prova fondamentale per capire se Aprilia riuscirà a mantenere il suo slancio o se Ducati avrà trovato la chiave per invertire la rotta. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.