Il fenomeno del “Mondiale di rincorsa” in MotoGP, che si verifica quando il titolo iridato viene conquistato senza vittorie nelle prime tre gare stagionali, ha assunto un peso crescente negli ultimi vent’anni. In totale, si sono registrati otto casi nella storia del Motomondiale, evidenziando una tendenza che riflette l'evoluzione della competizione.

Le otto rimonte iridate nella storia del Motomondiale

Il primo caso di un Mondiale di rincorsa risale al 1981, con il successo di Marco Lucchinelli. A lui seguirono Eddie Lawson nel 1989 e Wayne Rainey nel 1992.

Questi tre piloti hanno segnato le prime edizioni del campionato, dal 1949 al 2005, con questa particolare dinamica di vittoria.

Con l’avvento dell’era MotoGP, dal 2002 in poi, la frequenza di questo fenomeno è aumentata. Nicky Hayden nel 2006 e Valentino Rossi nel 2008 sono stati i primi a replicare l'impresa, con Rossi che ottenne la sua prima vittoria stagionale solo alla quarta gara. Successivamente, Jorge Lorenzo nel 2015 e Joan Mir nel 2020 hanno aggiunto i loro nomi alla lista. L'ultimo a completare un Mondiale di rincorsa è stato Francesco Bagnaia nel 2022, il quale vinse la sua prima gara solo alla sesta prova. È significativo notare come, delle otto volte in cui si è verificata questa dinamica, ben cinque siano avvenute nei venti campionati disputati dal 2006 al 2025, a fronte dei soli tre casi registrati nelle precedenti 57 edizioni (1949–2005).

Il record unico di Valentino Rossi nel Motomondiale

Valentino Rossi detiene un primato senza precedenti nella storia del Motomondiale. È l’unico pilota ad aver vinto un Mondiale imponendosi sia nelle prime tre gare della stagione (come nel 2001), dimostrando una partenza fulminea, sia conquistando il titolo partendo da zero dopo le prime tre gare (come nel 2008), evidenziando una straordinaria capacità di rimonta. Questa doppia peculiarità lo rende una figura eccezionale. Attualmente, solo Marc Márquez può vantare un percorso che lo avvicina a questo tipo di versatilità, ma non ha ancora eguagliato la completezza del record di Rossi.

La crescente tendenza e l'evoluzione della MotoGP

La maggiore incidenza dei Mondiali di rincorsa riflette un'evoluzione significativa della competizione nella MotoGP moderna.

Questa tendenza suggerisce un campionato sempre più equilibrato, dove la costanza nel raccogliere punti e la capacità di recupero dopo un inizio difficile sono diventate fattori cruciali per la conquista del titolo iridato. Il fatto che la maggior parte di questi casi si sia concentrata negli ultimi due decenni sottolinea una maggiore competitività e variabilità nei risultati, rendendo le stagioni recenti particolarmente avvincenti.

Il record di Valentino Rossi, che unisce due modalità opposte di vittoria del Mondiale – una partenza sprint e una rimonta strategica – consolida ulteriormente la sua posizione come una delle figure più straordinarie e versatili nella lunga e gloriosa storia del Motomondiale.