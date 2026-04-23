Il Gran Premio di Spagna di MotoGP, in programma a Jerez de la Frontera, si preannuncia come un appuntamento cruciale per la stagione. Dopo una pausa di un mese, dovuta al rinvio del GP del Qatar, il Motomondiale torna in pista con la Sprint del sabato e la gara domenicale, che fungeranno da vero e proprio termometro dei valori in campo tra i team di punta.

L'Aprilia giunge a questo evento forte di tre vittorie consecutive nelle gare principali, con due moto costantemente sul podio. In classifica generale, Marco Bezzecchi guida con 81 punti, seguito da Jorge Martin (77), Pedro Acosta (60) e Fabio di Giannantonio (50).

Il campione in carica Marc Marquez occupa la quinta posizione con 45 punti, ancora senza podi domenicali ma con un successo nella Sprint. Il GP di Spagna sarà quindi un banco di prova fondamentale per l'Aprilia, chiamata a confermare il suo status di moto da battere, e per la Ducati, desiderosa di rilanciare la sfida.

Aprilia alla prova di Jerez, Ducati cerca il riscatto

Il circuito di Jerez ha rappresentato storicamente una sfida per l'Aprilia, che negli ultimi anni ha ottenuto risultati altalenanti. Nonostante il dominio mostrato nelle prime gare della stagione, la casa di Noale dovrà dimostrare la sua competitività anche su un tracciato tradizionalmente favorevole alla Ducati. Negli ultimi cinque anni, l'Aprilia ha conquistato un solo podio a Jerez, mentre la Ducati ha spesso dominato la scena, vincendo tutte le gare domenicali dal 2021 e piazzando regolarmente più moto nelle prime posizioni.

La pressione è alta anche su Marc Marquez che, nonostante la sua posizione in classifica, non ha ancora raggiunto un podio nella gara principale. Il pilota spagnolo, noto per la sua determinazione, rimane uno dei protagonisti più attesi del weekend, pronto a dare battaglia su un circuito che ben conosce.

Jerez, crocevia della stagione per i team di punta

Il ritorno del Motomondiale in Europa segna tradizionalmente l'inizio della fase più intensa della stagione. Per la Ducati, Jerez è un terreno di caccia ideale, come dimostrato dalle recenti prestazioni che hanno visto la casa di Borgo Panigale monopolizzare le prime posizioni sia nelle Sprint che nelle gare principali. Il team manager Davide Tardozzi ha espresso fiducia, affermando che l'Aprilia continuerà a essere competitiva, ma la Ducati sarà più vicina.

Ha aggiunto che, sebbene l'Aprilia sarà molto forte a Jerez, anche la Ducati può esserlo, e che il team è al lavoro per risolvere i problemi riscontrati.

Le aspettative sono elevate per entrambe le squadre: l'Aprilia mira a consolidare il suo ruolo di protagonista, mentre la Ducati punta a sfruttare il circuito amico per ridurre il divario e rilanciare la propria candidatura al titolo. Il GP di Spagna si configura così come un momento chiave per definire i reali equilibri di questa entusiasmante stagione di MotoGP.