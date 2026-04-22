Dopo una pausa di quasi un mese, dovuta allo slittamento del Gran Premio del Qatar, la MotoGP è pronta a riaccendere i motori in Europa. Il palcoscenico di questa attesa ripartenza è il leggendario circuito Ángel Nieto di Jerez de la Frontera, in Spagna, che ospiterà il Gran Premio di Spagna nel weekend dal 24 al 26 aprile. Questo appuntamento segna l'inizio della lunga e cruciale stagione europea, che si estenderà fino a metà settembre, promettendo intense battaglie in pista.

La gara andalusa si preannuncia come una sfida ad alta tensione, in particolare tra le scuderie Aprilia e Ducati.

Tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, il campione del mondo, determinato a ridurre il distacco dai primi in classifica e a lottare per il podio davanti al suo pubblico di casa. Il tracciato di Jerez, uno dei più iconici e amati del calendario, vanta una storia ricca di successi per la Desmosedici GP, con ben sei vittorie all'attivo. Dal trionfo di Loris Capirossi nel 2006, la Ducati ha dominato le ultime cinque edizioni consecutive, con successi firmati da Miller, la tripletta di Francesco Bagnaia e il primo sigillo nella Premier Class di Alex Márquez lo scorso anno.

Attualmente, Marc Marquez si trova a trentasei punti di distanza dal leader della classifica piloti, Marco Bezzecchi.

La situazione è resa ancora più pressante dalla vicinanza di Jorge Martín, su Aprilia, che insegue Bezzecchi a soli quattro punti. Per la Ducati, dopo un avvio di stagione che ha mostrato alcune difficoltà, è imperativo invertire il trend e evitare che le Aprilia prendano il largo in classifica.

Le aspettative dei piloti a Jerez

Le dichiarazioni dei protagonisti riflettono l'importanza di questo Gran Premio. Marc Marquez ha sottolineato l'utilità della pausa: “Una pausa di tre settimane che ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte. Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi.

L’anno scorso vincere qui la sprint è stato speciale, un’emozione unica. Non vedo l’ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì”.

Anche Francesco Bagnaia, pilota ufficiale Ducati e uno dei favoriti, ha espresso il suo entusiasmo: “Jerez è una pista che mi piace molto. Una delle classiche del calendario: tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui, anche dalla Moto3 e Moto2: podi, piazzamenti e le tre vittorie in MotoGP”. Entrambi i piloti Ducati sono pronti a dare battaglia per le posizioni di vertice.

Purtroppo, uno degli idoli di casa, Maverick Viñales, sarà assente. La sua rinuncia è dovuta a motivi precauzionali legati allo spostamento di una vite inserita durante un'operazione alla spalla lo scorso luglio, un problema che lo aveva già costretto al ritiro nel precedente appuntamento di Austin.

Viñales ha espresso la sua delusione: “È deludente non poter correre a Jerez: è un evento enorme per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione. Conosco bene il mio corpo e in questo momento la priorità è recuperare correttamente. L’obiettivo è essere pronti per Le Mans”, puntando al rientro nel round successivo in Francia.

Programma e copertura televisiva del Gran Premio

Il weekend di gara a Jerez sarà ricco di appuntamenti. Le sessioni di prove libere e qualifiche si svolgeranno tra venerdì e sabato, culminando con la Sprint Race, in programma sabato alle ore 15:00. La gara principale, il Gran Premio di Spagna, prenderà il via domenica alle ore 14:00. Per gli appassionati, la copertura televisiva sarà completa: tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Sarà possibile seguire l'azione anche in diretta streaming tramite SkyGo e NOW. Inoltre, il sito del corrieredellosport.it fornirà aggiornamenti costanti e una diretta testuale in tempo reale, garantendo di non perdere nessun momento di questo emozionante weekend di MotoGP.