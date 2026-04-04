Patrick Mouratoglou, noto coach internazionale, ha lanciato un forte allarme sul futuro del tennis. Il tecnico francese ha espresso profonda preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine dello sport, evidenziando come la base di appassionati sia oggi composta prevalentemente da generazioni nate negli anni Settanta e Ottanta.

Questa situazione, sebbene garantisca oggi solidi introiti da sponsor e diritti televisivi, rischia di non essere sostenibile. "Il tennis sta andando straordinariamente bene. Gli stadi sono pieni, i diritti TV sono enormi, il business è fiorente", ha dichiarato Mouratoglou.

"Semplicemente, la base di fan sta invecchiando e non si rinnova. Se ci proiettiamo tra 20, 30 o 40 anni, la base di fan non esisterà più. Quindi non ci sarà più tennis". Il coach ha criticato ATP e i tornei del Grande Slam, accusandoli di vivere nel presente, trascurando il futuro dello sport.

Le nuove abitudini di consumo dei giovani

Mouratoglou ha posto l'accento sulle profonde trasformazioni nelle abitudini di consumo delle nuove generazioni. "I modelli di consumo sono completamente cambiati. Social media, piattaforme di streaming, videogiochi... Le persone sotto i 30 anni non consumano più i contenuti come prima", ha spiegato. Ha aggiunto che anche i giocatori stessi non guardano partite intere, ritenendole troppo lunghe, preferendo gli highlights.

"Il prodotto non è adattato per chi ha meno di 30 anni", ha sentenziato.

Il formato tradizionale del tennis, nato prima del 1900, non ha subito evoluzioni significative, mentre il pubblico giovane si è abituato a esperienze più brevi e coinvolgenti. Questo scollamento rischia di allontanare le nuove generazioni, mettendo a rischio la sopravvivenza dello sport.

UTS: la proposta per un tennis più moderno

Per affrontare questa sfida, Mouratoglou ha illustrato il progetto UTS (Ultimate Tennis Showdown), una competizione che si propone come via di mezzo tra sport e spettacolo. "UTS è la combinazione di vero sport e show. Non è solo uno o l’altro. Qui i giocatori danno il 100%, perché sono pagati solo in base ai risultati.

C’è una classifica, diverse edizioni durante l’anno. È un torneo", ha chiarito Mouratoglou.

Il coach ha sottolineato che UTS non intende sostituire i circuiti tradizionali, ma offrire un’alternativa capace di coinvolgere un pubblico più giovane, con un formato più dinamico e interattivo. "Il pubblico deciderà. Se le persone non vorranno più guardare il tennis tradizionale, ATP e WTA dovranno cambiare il formato o associarsi a noi e mantenere entrambi i formati in parallelo", ha affermato Mouratoglou.

La sua ambizione è quella di "sviluppare qualcosa di forte e potente che aiuti a ricostruire una base di fan più giovane per il tennis". Mouratoglou si dice pronto ad affrontare le critiche, ma determinato a portare avanti la sua visione per garantire un futuro sostenibile allo sport.

Il progetto UTS, lanciato nel 2020, ha già fatto tappa in diverse regioni tra Europa, Stati Uniti e Asia, proponendo un format che favorisce l’interazione tra giocatori e pubblico, con meno restrizioni rispetto ai tornei tradizionali. La sfida per il tennis è trovare un equilibrio tra rispetto della tradizione e capacità di adattarsi ai tempi che cambiano.