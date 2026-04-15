Lorenzo Musetti si conferma tra i principali protagonisti dell'ATP 500 di Barcellona, in un tabellone che ha subito importanti modifiche con l'uscita di scena di tre delle prime quattro teste di serie. Il torneo catalano ha visto il ritiro inatteso di Carlos Alcaraz, numero uno del seeding, a causa di un problema al polso destro. Questa decisione, annunciata dopo un test medico, ha spalancato le porte dei quarti di finale a Tomas Machac, che ha così ottenuto l'accesso diretto senza disputare il secondo turno.

Un altro colpo di scena ha riguardato Alex De Minaur, terza testa di serie, eliminato in due set da Hamad Medjedovic, creando ulteriori spazi nella parte alta del tabellone.

Nel suo riquadro, Machac attende ora il vincitore tra Andrey Rublev e Lorenzo Sonego. Nella metà inferiore, Musetti, seconda testa di serie, si prepara ad affrontare Corentin Moutet. In caso di vittoria, l'azzurro potrebbe incrociare Arthur Fils o Brandon Nakashima nei quarti di finale, con la prospettiva di una semifinale contro il giovane spagnolo Rafael Jodar, considerato una delle nuove promesse del tennis iberico.

Il percorso di Musetti e le sue opportunità

La nuova configurazione del tabellone offre a Musetti una concreta opportunità di avanzare significativamente nel torneo, complice l'assenza di alcuni dei principali favoriti. Il percorso dell'italiano, tuttavia, non sarà privo di insidie: dopo l'incontro con Moutet, l'eventuale sfida contro Fils o Nakashima rappresenterà un banco di prova importante.

La possibile semifinale con Jodar, invece, potrebbe mettere a confronto due generazioni di tennisti, con il giovane spagnolo desideroso di confermare il proprio talento davanti al pubblico di casa.

Il ritiro di Alcaraz e il contesto del ranking ATP

Carlos Alcaraz, reduce dalla finale persa al Rolex Monte-Carlo Masters contro Jannik Sinner, è stato costretto a fermarsi a Barcellona dopo aver superato Otto Virtanen nel turno precedente. Il ventiduenne spagnolo, attuale numero due del ranking mondiale, nutriva l'ambizione di tornare in vetta alla classifica ATP proprio in questo torneo, ma il problema al polso ha interrotto le sue aspirazioni. Alcaraz vanta un eccellente record stagionale di ventidue vittorie e tre sconfitte, avendo già conquistato titoli agli Australian Open e a Doha. Il suo ritiro ha permesso a Machac di avanzare senza giocare, mentre Rublev e Sonego si contenderanno un posto per i quarti di finale.