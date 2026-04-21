Lorenzo Musetti ha delineato un bilancio del suo inizio di stagione, un periodo caratterizzato da ambizione e sfide fisiche. Il tennista toscano ha rivelato di aver raggiunto una continuità di rendimento che gli aveva permesso di avvicinarsi al livello di "quei due marziani", riferendosi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tuttavia, ha dovuto affrontare "imprevisti fisici" che ne hanno rallentato la progressione. Nonostante le difficoltà, Musetti ha sottolineato che "la strada imboccata è quella giusta", pur riconoscendo che "il talento da solo però non basta, quindi c’è tanto lavoro da fare.

L’ambizione di raggiungerli c’è".

Il contesto attuale è quello post-infortunio, subito ai quarti di finale degli Australian Open, un evento che ha compromesso la sua condizione fisica e lo ha costretto a un percorso di recupero per ritrovare la forma ottimale. Musetti ha ammesso di aver faticato negli ultimi due mesi, ma ha confermato un miglioramento: "sta andando meglio". I suoi obiettivi principali per la stagione rimangono i prestigiosi tornei di Roma e Parigi.

I sogni e la responsabilità di un atleta

Presente alla cerimonia dei Laureus World Sports Awards, Lorenzo Musetti ha riflettuto anche sul suo ruolo di atleta di riferimento per le nuove generazioni. Ha condiviso che il suo sogno è sempre stato quello di "essere un tennista professionista e anche una fonte di ispirazione per i piccoli sportivi".

Ha aggiunto, con una nota personale, di avere due figli e di sperare che possano un giorno seguire un percorso simile, "ma non solo nel tennis. Lo sport dà disciplina, è uno stile di vita sano".

Obiettivi futuri e il percorso di recupero

Guardando al futuro, Musetti ha ribadito l'importanza di Roma e Parigi come tappe cruciali per ritrovare la forma ideale e rilanciare la sua stagione. L’ambizione di colmare il divario con Sinner e Alcaraz rimane una motivazione forte, ma il tennista è consapevole che questo percorso richiede tempo e un lavoro costante. Il talento, ha rimarcato, non è sufficiente senza una condizione fisica solida e una continuità di prestazioni.

Dopo l’infortunio subito ai quarti di finale dell’Australian Open, Musetti ha intrapreso un percorso di recupero che sta dando risultati positivi.

Il lavoro specifico in palestra e con l’osteopata, concentrato sul bacino, sta procedendo efficacemente. Un controllo medico, effettuato il 16 febbraio, ha fornito indicazioni incoraggianti riguardo ai tempi del suo rientro in campo.