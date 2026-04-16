Lorenzo Musetti si prepara per i quarti di finale dell'ATP 500 di Barcellona, dove affronterà il vincitore tra il francese Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Il tennista italiano, dopo aver brillantemente superato lo spagnolo Landaluce e il francese Moutet nei turni precedenti, tornerà in campo venerdì 17 aprile. L'atteso match è fissato per il pomeriggio sulla Pista Rafa Nadal: sarà il terzo incontro della giornata, con inizio previsto non prima delle ore 16.00, seguendo le sfide tra Medjedovic e Borges e tra Machac e Rublev, che daranno il via al programma dalle ore 11.00.

L'obiettivo è l'accesso alla semifinale, dove Musetti potrebbe sfidare il vincitore del confronto tra Cameron Norrie e Rafael Jodar. Il numero 9 del mondo, con la possibilità di scalare fino al quinto posto del ranking ATP in caso di trionfo finale, si appresta a un confronto particolarmente impegnativo. Sia Fils (21 anni, numero 30 del ranking mondiale, con un bilancio di 1-1 nei precedenti incontri) sia Nakashima (24 anni, numero 33, con un bilancio di 2-1 a favore di Musetti nei precedenti) sono considerati avversari di alto livello. La partita si preannuncia all'insegna dell'equilibrio e dell'intensità, con la speranza che l'azzurro possa esibire il suo miglior tennis.

Dove seguire il match di Musetti

Il quarto di finale che vedrà protagonista Musetti sarà disponibile in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); il canale specifico verrà comunicato in mattinata. Per gli abbonati, la visione sarà garantita anche in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV. Sarà inoltre offerta una diretta testuale per un aggiornamento costante punto per punto.

Il contesto del torneo di Barcellona e gli altri italiani

L'ATP 500 di Barcellona, in scena dal 17 al 23 aprile, si conferma come uno degli appuntamenti storici della stagione sulla terra rossa. Il torneo vanta un'entry list di prim'ordine, con la partecipazione di grandi nomi del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, oltre a Musetti.

La presenza italiana è significativa: Sinner, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha sconfitto Schwartzman e si prepara ad affrontare Nishioka. Per quanto riguarda Musetti, il suo cammino è iniziato contro Kubler, con la prospettiva di incontrare Norrie in caso di successo. La copertura completa dell'evento è assicurata da Sky Sport e Supertennis, con tutte le partite accessibili anche in streaming su Tennis TV, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento del prestigioso torneo.