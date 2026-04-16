Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dimostrando la sua ferma volontà di tornare protagonista nel circuito internazionale. Dopo aver superato lo spagnolo Martin Landaluce all’esordio e il francese Corentin Moutet nel turno successivo, il tennista di Carrara prosegue la sua corsa sulla terra rossa catalana, con l’obiettivo di risalire posizioni nel ranking ATP.

Musetti, ventiquattrenne, ha affrontato un periodo complicato a causa di problemi fisici che lo hanno portato a scivolare dalla quinta alla nona posizione mondiale, con 3.625 punti registrati al 13 aprile.

Il percorso a Barcellona rappresenta per lui un’occasione cruciale per ritrovare fiducia e continuità, dopo le eliminazioni precoci nei tornei di Indian Wells e Montecarlo.

Le prospettive di classifica nel ranking ATP

Il cammino di Musetti a Barcellona potrebbe avere un impatto significativo sulla sua posizione in classifica. Con la qualificazione ai quarti, il tennista toscano è virtualmente ottavo con 3.715 punti. Un eventuale approdo in semifinale lo porterebbe a 3.815 punti, mantenendo l’ottava posizione. Con la finale, salirebbe al sesto posto con 3.945 punti, superando Taylor Fritz e Alex de Minaur. In caso di vittoria del titolo, Musetti raggiungerebbe la quinta posizione con 4.115 punti, scavalcando Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Ben Shelton.

La classifica resta fluida e dipenderà anche dai risultati degli altri tennisti in gara, come Ben Shelton, che potrebbe a sua volta guadagnare posizioni in caso di un buon risultato a Monaco.

Musetti: "Serve pazienza, i risultati arriveranno"

Consapevole delle difficoltà incontrate negli ultimi mesi, Musetti ha sottolineato la necessità di affrontare con pazienza il percorso di risalita. “Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno”, ha dichiarato. Il tennista ha ricordato la sconfitta all’esordio a Montecarlo contro Valentin Vacherot, evidenziando come la sua priorità sia stata quella di ritrovare la migliore condizione fisica: “La mia priorità era sentirmi fisicamente pronto al 100%, e ho raggiunto l’obiettivo: sono felice, i risultati arriveranno.

Perdere posizioni in classifica dopo un infortunio è normale, devo essere paziente e tornare a scalare”.

Finalista lo scorso anno a Montecarlo, Musetti ha ribadito di aver espresso il suo miglior tennis proprio sulla terra battuta e di voler sfruttare questa superficie per rilanciarsi. Il torneo di Barcellona rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per testare la sua crescita e la capacità di tornare tra i protagonisti della stagione.

Il contesto della stagione e la concorrenza nel circuito

La stagione sulla terra battuta è tradizionalmente favorevole ai tennisti italiani, e Musetti ha già dimostrato in passato di poter competere ad alti livelli su questa superficie. La concorrenza nel ranking ATP resta però agguerrita, con diversi giovani in ascesa e veterani pronti a difendere le proprie posizioni. Il torneo di Barcellona, insieme ai prossimi appuntamenti del circuito, sarà determinante per definire la nuova gerarchia mondiale e le ambizioni di Musetti per il resto dell’anno.