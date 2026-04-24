Lorenzo Musetti scende in campo oggi, venerdì 24 aprile 2026, per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro affronta il polacco Hubert Hurkacz in un incontro che si preannuncia particolarmente insidioso. Il tennista di Carrara è chiamato a ritrovare ritmo e fiducia dopo un avvio di stagione sulla terra rossa tutt'altro che brillante. L'incontro si terrà sul campo Arantxa Sanchez, con inizio alle 11.00.

La sfida contro Hubert Hurkacz

Il sorteggio ha messo di fronte Musetti, numero sei del seeding, a un avversario ostico. Hurkacz, ventinovenne di Wroclaw, ha già superato il suo match di primo turno, battendo il portoghese Faria per 2-0.

Il polacco, con il suo tennis potente e creativo, può rivelarsi un ostacolo significativo per molti top 20 su ogni superficie, soprattutto se in condizione. Le condizioni di gioco a Madrid, con la terra rossa ad alta quota, favoriscono i battitori potenti come Hurkacz, rendendo il compito dell'azzurro ancora più arduo.

Il momento dei due protagonisti

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, giunge a Madrid dopo un avvio di stagione sulla terra non entusiasmante. È stato eliminato subito a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot e ha ceduto ai quarti di finale a Barcellona contro il francese Fils. Per l'azzurro è cruciale ritrovare il feeling con il rosso e sbloccarsi mentalmente per tornare ai livelli che gli sono propri.

Hurkacz, dal canto suo, ha già testato con successo i campi madrileni, raggiungendo gli ottavi a Montecarlo come miglior risultato stagionale. Il polacco, numero 63 del ranking mondiale e due volte vincitore di un Masters 1000, rappresenta un avversario di alto livello per il debutto di Musetti nel torneo.

Prospettive e cammino nel torneo

Il vincente della sfida tra Musetti e Hurkacz affronterà al terzo turno uno tra l'olandese Griekspoor e il bosniaco Dzumhur. Questo incontro odierno è un passaggio cruciale per Musetti, che non solo difende punti importanti ma cerca anche di rilanciarsi in un torneo dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, con inizio alle 11.00.