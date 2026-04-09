Lorenzo Musetti è stato eliminato nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, arrendendosi al beniamino di casa Valentin Vacherot. Il tennista monegasco si è imposto in due set combattuti con il punteggio di 7-6(6) 7-5, dopo due ore e nove minuti di gioco. Per Musetti, che faceva il suo rientro in campo dopo un infortunio, l'uscita dal torneo lascia un sapore amaro, ma anche una serie di segnali positivi su cui costruire per il futuro.

La prestazione dell'azzurro è stata al centro dell'analisi di TennisMania, con il commento di Guido Monaco.

L'esperto ha sottolineato come le "sconfitte fastidiose e dolorose portano dei dividendi più avanti". Monaco ha spiegato che Musetti fatica a trovare il ritmo ideale al rientro da un infortunio, ma queste difficoltà si sono spesso tradotte in risultati significativi nei mesi successivi. "Non è stata una prestazione negativa, ma lui l’ha vissuta un po’ negativa, e questa secondo me è una cosa su cui deve ancora lavorare, perché un giocatore di quel livello non può farsi prendere da quella negatività e da quella tendenza a buttarsi un po’ giù. L’angolo ha passato buona parte della partita ad incoraggiarlo", ha aggiunto Monaco, sottolineando l'aspetto mentale da migliorare.

L'andamento della partita e i momenti chiave

Il match è iniziato con equilibrio. Musetti ha subito ottenuto un break, ma Vacherot ha risposto prontamente, ristabilendo la parità. Il primo set è culminato in un tie-break, dove Musetti si era portato sul 4-1, ma una rimonta di Vacherot, sostenuto dal pubblico, ha portato il monegasco a chiudere il parziale per 8-6. Nel secondo set, la pressione di Vacherot è continuata, ma Musetti ha dimostrato grande tenacia, salvando due delicate palle break e riuscendo a ottenere un contro-break in un momento cruciale. Nonostante la sua resistenza, Vacherot ha strappato nuovamente il servizio e chiuso l'incontro sul 7-5, ottenendo un risultato indimenticabile.

Monaco ha elogiato le qualità di Vacherot, definendolo "agonisticamente uno dei più difficili da trovare in questo momento". Il monegasco ha impressionato per la sua capacità di coprire il campo in modo eccellente e per l'assenza di evidenti punti deboli. Musetti, dal canto suo, ha mostrato buone indicazioni al suo rientro, pur dovendo affinare la sua lucidità nei momenti decisivi.

Prospettive future per Musetti

Nonostante l'eliminazione, Monaco ha invitato a mantenere una visione ottimistica: "Io comunque ho visto tante cose positive e spero che anche Lorenzo possa notarle a freddo. Mi è sembrato un Musetti, per come lo conosciamo al rientro, tutto sommato positivo, quindi non vedo nessun particolare problema.

Poi io non so quanto lui avrà questa pressione di difendere questi tantissimi punti che avrà da difendere, ma in qualche misura magari ci penserà. Lui comunque deve avere fiducia nel lavoro che ha fatto perché è un giocatore giovane e adesso in salute, speriamo, il tennis ce l’ha, anche se deve crescere in tanti aspetti tra cui la lucidità in certi momenti. Però funerali assolutamente no, critiche feroci assolutamente no. Curiosità per vedere quando riuscirà a tornare a pieno regime e cosa significherà in termini di risultati".

L'analisi tecnica suggerisce che la priorità per Musetti sia accumulare partite per ritrovare il pieno ritmo agonistico. Il suo prossimo impegno sarà l'ATP 500 di Barcellona, un'opportunità per consolidare i progressi e mettere in pratica gli insegnamenti dall'esperienza monegasca. Per Vacherot, invece, il cammino nel torneo di Montecarlo prosegue con la sfida contro Hubert Hurkacz, forte di una prestazione maiuscola e del caloroso supporto del pubblico di casa.