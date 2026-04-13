Lorenzo Musetti si prepara a fare il suo atteso ritorno sui campi in terra battuta dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista carrarino, attualmente al nono posto del ranking mondiale, arriva in Catalogna dopo un periodo complesso, segnato da un infortunio e dalla recente sconfitta contro Valentin Vacherot nel Masters 1000 di Montecarlo. Nonostante le difficoltà, Musetti si dichiara fiducioso e fisicamente pronto al 100%, con l’obiettivo chiaro di tornare a vincere e risalire la classifica.

Il percorso di Musetti è stato interrotto da un infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open, quando era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic.

Da quel momento, ha disputato solamente due incontri, entrambi conclusi con una sconfitta, e ora cerca il riscatto nel prestigioso torneo spagnolo. “Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno”, ha spiegato Musetti nell’intervista pre-torneo. Ha inoltre aggiunto: “Non è stato facile trovare il ritmo a Montecarlo, era il mio secondo match dopo l’Australian Open. Vacherot ha giocato molto bene, complimenti a lui per essere arrivato in semifinale. Sulla terra ho mostrato il mio tennis migliore in carriera. La mia priorità era sentirmi fisicamente pronto, al 100%, e ho raggiunto l’obiettivo: sono felice, i risultati arriveranno. Perdere posizioni in classifica dopo un infortunio è normale, devo essere paziente e tornare a scalare”.

Le ambizioni di Musetti e il debutto a Barcellona

Il ventiquattrenne toscano ha evidenziato come l’infortunio subito in Australia abbia interrotto un momento di grande forma: “In Australia mi sono fatto male quando stavo giocando il mio tennis migliore. Poi sono stato fermo per oltre un mese, quindi non è stato facile provare cose nuove per il mio tennis. Abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per trovare la soluzione per arrivare dove vogliamo, ma in Australia eravamo sulla strada giusta”. Musetti ha espresso ottimismo riguardo al suo allenamento e alla necessità di giocare più partite per ritrovare il suo miglior livello: “In allenamento le cose mi riescono bene, giocare più partite mi aiuterà a ritrovare il mio tennis migliore.

Spero di arrivare a Parigi nella mia miglior versione possibile”.

Il debutto di Musetti a Barcellona avverrà sulla celebre ‘Pista Rafa Nadal’, dove affronterà la wild card spagnola Martin Landaluce, attualmente al 101° posto del ranking mondiale. Il tennista italiano ha espresso il suo apprezzamento per il torneo e il suo pubblico: “Mi piace molto giocare qui, ho tanti bei ricordi delle mie partite, e poi c’è un pubblico molto appassionato, come quello italiano”. Il numero due d’Italia è determinato a sfruttare questa occasione per ritrovare fiducia e risultati importanti.

Il percorso e le prospettive nel torneo catalano

Il torneo di Barcellona rappresenta un banco di prova cruciale per Musetti.

Nei sedicesimi di finale, affronterà Landaluce e, in caso di vittoria, potrebbe trovarsi di fronte proprio Valentin Vacherot nei quarti di finale, offrendo l’opportunità di una rivincita dopo la recente sconfitta a Montecarlo. Il percorso del tennista toscano sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta. L’obiettivo dichiarato di Musetti è chiaro: arrivare a Parigi, per il Roland Garros, nella sua migliore condizione possibile, consolidando il suo ritorno ai vertici del tennis mondiale.