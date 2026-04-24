Lorenzo Musetti ha iniziato con il piede giusto il suo percorso al Masters 1000 di Madrid, superando nel match d’esordio l’ostico polacco Hubert Hurkacz. Il tennista toscano ha reagito con determinazione e solidità sulla terra rossa spagnola. Ha superato un avversario di alto livello come Hurkacz (ex top-10 e semifinalista a Wimbledon nel 2021) con il punteggio di 6-4, 7-6(4), mostrando lucidità nei momenti chiave dopo l’eliminazione ai quarti dell’ATP 500 di Barcellona.

Grazie a questa importante vittoria, Musetti accede al terzo turno del prestigioso torneo madrileno.

Qui lo attende l’olandese Tallon Griekspoor, reduce da una convincente vittoria per 6-3, 6-4 contro Damir Dzumhur, a conferma del suo buon momento di forma. Il confronto tra Musetti e Griekspoor mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. Il vincente di questa sfida affronterà chi uscirà dal confronto tra lo statunitense Michelsen e il vincitore del match tra Lehečka e Tabilo.

I precedenti tra Musetti e Griekspoor

Il prossimo avversario di Musetti rappresenta un ostacolo significativo: Griekspoor, ventinovenne e numero 33 ATP, ha già avuto la meglio sull’italiano in due occasioni. Il primo confronto risale alle qualificazioni degli Australian Open 2020, dove l’olandese si impose per 6-4, 7-6(8) contro un giovane Musetti.

Il secondo precedente è più recente: nel 2024, a Rotterdam, Griekspoor ha vinto in rimonta per 3-6, 7-6(7), 7-6(3) su cemento indoor. Tuttavia, il prossimo match segnerà il primo incrocio assoluto tra i due sulla terra battuta, superficie che potrebbe rivelarsi più congeniale al gioco dell’italiano e offrire l’occasione di invertire la tendenza.

Per Lorenzo Musetti, la sfida con Griekspoor è un’occasione cruciale per difendere la semifinale raggiunta nell’edizione precedente e per ritrovare fiducia e buone sensazioni dopo uscite altalenanti.

Dettagli sul match e montepremi

La partita tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma domenica 26 aprile.

Orario e campo di gioco sono ancora da definire, ma l’attesa per questo importante confronto è alta. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta e in esclusiva su Sky. La copertura sarà garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming, la partita sarà disponibile su NOW e Sky Go, piattaforme accessibili agli abbonati (Apple e Android).

Il Masters 1000 di Madrid mette in palio un montepremi di notevole entità, che aumenta progressivamente con l’avanzamento. Il solo passaggio al terzo turno garantisce € 54.110. Proseguire agli ottavi di finale porterebbe a € 92.470, mentre i quarti di finale valgono € 169.375. Le cifre salgono per chi arriva in semifinale (€ 297.550), in finale (€ 535.585), fino al vincitore che si aggiudicherà ben € 1.007.615. Musetti, sesta testa di serie, punta a proseguire il suo cammino e a confermare le buone sensazioni del debutto, con l'obiettivo di scalare il tabellone e ambire a questi importanti premi.