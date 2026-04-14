Lorenzo Musetti ha preso il comando nel suo match di primo turno all'ATP 500 di Barcellona, conducendo per 7-5, 3-1 contro la giovane promessa spagnola Martin Landaluce. L'incontro, disputato sul campo del Real Club de Tenis Barcelona, vede il tennista toscano in netto controllo, grazie a un break decisivo ottenuto in apertura del secondo set.

Dopo un avvio che ha richiesto concentrazione, Musetti ha saputo imporsi nel primo parziale, chiuso sul 7-5 con un superbo rovescio lungolinea in uscita dal servizio. La sua determinazione è proseguita nel secondo set, dove ha immediatamente strappato il servizio all'avversario.

Il vantaggio è stato consolidato, portando il punteggio sul 3-1, frutto di una grande difesa culminata con un pallonetto altissimo e profondo, e di un successivo game solido, concluso con un'efficace progressione a rete e uno smash vincente.

Il percorso stagionale di Musetti

L'attuale numero 9 del mondo arriva a Barcellona dopo un inizio di stagione complesso. La sua corsa agli Australian Open si è interrotta ai quarti di finale a causa di un infortunio subito durante la sfida contro Novak Djokovic, che lo ha costretto a uno stop di oltre un mese. Al rientro in campo, Musetti è stato sconfitso a Indian Wells da Fucsovics. Successivamente, ha deciso di saltare il Masters 1000 di Miami per concentrarsi sulla preparazione del torneo di Montecarlo, dove tuttavia è stato eliminato all'esordio dall'idolo di casa Vacherot.

La crescita di Martin Landaluce

Dall'altra parte della rete, il ventenne spagnolo Martin Landaluce ha mostrato segnali di crescita significativi in questo avvio di stagione. Il giovane talento iberico ha superato le qualificazioni nel prestigioso Masters 1000 di Miami, spingendosi fino ai quarti di finale. La settimana precedente l'appuntamento di Barcellona, Landaluce ha iniziato la sua stagione sulla terra rossa partecipando al Challenger di Monza, dove ha raggiunto la semifinale, battendo avversari di calibro come Marco Cecchinato e Hugo Gaston. Questa serie di risultati evidenzia un talento in forte ascesa nel panorama tennistico mondiale.

Il torneo ATP 500 di Barcellona

Il torneo di Barcellona, giunto alla sua settantatreesima edizione, è un appuntamento fisso nel calendario tennistico internazionale.

L'evento, parte della categoria ATP 500, si disputa interamente su terra rossa presso il prestigioso Real Club de Tenis Barcelona. Le partite si svolgono dal tredici al diciannove aprile 2026, offrendo agli appassionati una settimana di grande tennis.