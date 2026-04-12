Il Gran Premio di Sardegna MXGP 2026 si accende oggi sul circuito sabbioso di Riola Sardo, promettendo una giornata di intense emozioni e sfide decisive. L'attenzione è tutta puntata sulla sfida avvincente tra Jeffrey Herlings su Honda e Lucas Coenen su KTM, con Herlings che parte da favorito. L'attesa per gara-1, in programma alle 14:15, è palpabile, mentre Coenen è determinato a lottare per la tabella rossa in un appuntamento cruciale per il Mondiale.

Le prime fasi di gara hanno già delineato scenari interessanti. Jeffrey Herlings ha mantenuto un distacco costante su Romain Febvre, dimostrando la sua solidità in pista.

Anche Tim Gajser ha mostrato un ritmo competitivo, riuscendo a superare Andrea Adamo dopo soli tre giri. La classifica mondiale si fa sempre più serrata, con Tom Vialle che conserva la tabella rossa, ma il suo vantaggio su Lucas Coenen si è ridotto a sole sei lunghezze. Herlings occupa la terza posizione, Gajser la quarta, mentre Febvre è quinto, rendendo ogni punto guadagnato fondamentale.

Programma e copertura televisiva del GP Sardegna 2026

La giornata è interamente dedicata alle gare, con manche a punteggio pieno sia per la categoria MX2 che per la MXGP. Gli orari delle gare sono i seguenti:

Alle 13:15 è prevista Gara-1 MX2.

è prevista Gara-1 MX2. Alle 14:15 prenderà il via Gara-1 MXGP.

prenderà il via Gara-1 MXGP. Alle 16:10 si correrà Gara-2 MX2.

si correrà Gara-2 MX2. Alle 17:10 si concluderà con Gara-2 MXGP.

Tutte le gare saranno disponibili in diretta streaming su piattaforme come MXGP-TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN.

Le seconde manche, ovvero Gara-2 MX2 e Gara-2 MXGP, godranno di una copertura aggiuntiva: saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport HD e in live streaming su Rai Play, garantendo così un'ampia visibilità agli appassionati. È inoltre disponibile una diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale per seguire ogni evoluzione della corsa.

Il contesto della gara e i protagonisti principali

Il tracciato di Riola Sardo, celebre per la sua sabbia impegnativa, rappresenta una delle sfide tecniche più significative di questa stagione. Jeffrey Herlings, già indicato come il principale favorito, dovrà dimostrare la sua superiorità difendendosi dagli attacchi di Lucas Coenen, il quale è determinato a ridurre ulteriormente il distacco nella classifica generale.

La lotta per la tabella rossa rimane apertissima, con Tom Vialle che cercherà di mantenere la sua leadership mondiale contro avversari agguerriti.

La vasta copertura televisiva e streaming assicura che gli appassionati non perdano alcun momento delle gare, mentre gli aggiornamenti costanti della diretta testuale terranno informati su posizioni e colpi di scena. Il GP di Sardegna si conferma, ancora una volta, un appuntamento imperdibile e tra i più seguiti del calendario MXGP.