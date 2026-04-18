La schiacciatrice italiana Myriam Sylla si appresta a concludere la sua prima stagione in Turchia, vestendo i colori del Galatasaray Istanbul dopo il trasferimento da Milano. La sua prima esperienza all'estero si è rivelata un successo, culminato con la conquista della CEV Cup, la seconda competizione europea, ottenuta battendo in finale il Chieri. Un traguardo storico, il primo trofeo internazionale per Sylla con la formazione giallorossa, un successo condiviso anche dal tecnico Alberto Bigarelli, subentrato a febbraio.

Attualmente, il Galatasaray è impegnato nella fase finale della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco, dove sta disputando la finale per il quinto posto.

La squadra ha iniziato la serie al meglio delle tre partite con una vittoria convincente in gara-1 contro l’Aras Kargo, imponendosi per 3-1 con i parziali di 25-20, 20-25, 25-19, 25-21. In questa sfida, Myriam Sylla ha contribuito con cinque punti, mostrando un 26% in attacco e un 32% in ricezione. Al suo fianco, in banda, si sono alternate Ilkin Aydin nei primi due set e Alexandra Frantti successivamente. Le vere protagoniste della vittoria sono state l'opposto Alexia Carutasu, autrice di 23 punti e 3 ace, e la centrale Wang Yuanyuan, che ha messo a segno 17 punti, 4 muri e 2 ace.

Il trionfo in CEV Cup: un successo atteso

Il percorso trionfale in CEV Cup si è concretizzato al termine di una doppia finale intensa contro il Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Dopo aver ottenuto una vittoria per 3-2 nella gara d'andata, il Galatasaray ha saputo chiudere la pratica nella decisiva gara di ritorno, disputata al Burhan Felek Vestel Volleyball Salonu di Istanbul. Qui, le giallorosse si sono imposte con un netto 3-1, con i parziali di 25-27, 25-22, 25-18, 25-18. Questo successo rappresenta il primo titolo nella competizione per il club turco, che in passato aveva già raggiunto la finale in tre occasioni (nel 2012, 2016 e 2021) senza mai riuscire a conquistare il trofeo. Per Myriam Sylla e per il coach Alberto Bigarelli, questo è il primo trofeo festeggiato in Turchia, mentre per la formazione piemontese del Chieri si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in una finale europea, dopo il ko nella Challenge Cup della scorsa stagione contro Roma.

Prospettive future e il rientro in Nazionale

Il raggiungimento del quinto posto nel campionato turco garantirebbe al Galatasaray la qualificazione alla prossima Challenge Cup, la terza competizione continentale. Esiste inoltre la possibilità che questo piazzamento possa trasformarsi in un accesso diretto alla CEV Cup, qualora lo Zeren Spor Ankara dovesse beneficiare di una wild card per la Champions League. Al termine degli impegni con il club, Myriam Sylla si concederà un meritato periodo di riposo. Per questa ragione, non sarà presente con la Nazionale italiana durante la Nations League, un'opportunità per rifiatare dopo stagioni particolarmente intense e dispendiose con la maglia azzurra. Il rientro della schiacciatrice in Nazionale è previsto per la fine dell'estate, in vista degli importanti Europei, che rappresenteranno il primo appuntamento per conquistare un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.