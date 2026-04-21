Myriam Sylla ha concluso la sua prima stagione in Turchia con il Galatasaray Istanbul, un'annata di successi. Trasferitasi da Milano, la schiacciatrice si è distinta, superando un breve stop fisico (gennaio-febbraio) e tornando protagonista nella fase decisiva. Il suo apporto è stato chiave per la conquista della CEV Cup, seconda competizione europea, vinta dal Galatasaray nella doppia finale contro il Chieri.

In Coppa di Turchia, la squadra è stata eliminata in semifinale. Nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, il Galatasaray non ha raggiunto i playoff.

Sylla e compagne hanno ottenuto il quinto posto negli spareggi, qualificandosi alla prossima Challenge Cup, terza competizione europea.

Il trionfo in CEV Cup e il piazzamento in campionato

Il successo in CEV Cup è arrivato dopo la doppia finale contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Il Galatasaray ha vinto l'andata 3-2 e chiuso la serie in casa, a Istanbul, con un netto 3-1. È il primo titolo internazionale per Sylla con il club giallorosso, condiviso con il tecnico Alberto Bigarelli (subentrato a febbraio). In campionato, nella decisiva gara-2 per il quinto posto, il Galatasaray ha superato l’Aras Kargo 3-1 (25-20; 20-25; 25-19; 25-21). Sylla ha contribuito con 5 punti (26% attacco, 32% ricezione).

Protagoniste Alexia Carutasu (23 punti) e Wang Yuanyuan (17).

Riposo e ritorno in Nazionale per gli Europei

Al termine della stagione di club, Myriam Sylla osserverà un meritato riposo e non prenderà parte alla Nations League. Il CT della Nazionale, Julio Velasco, ha annunciato che diverse "big" (protagoniste di successi olimpici e mondiali) si fermeranno. Sylla è attesa in campo con la maglia azzurra per gli Europei di fine estate, competizione che metterà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La schiacciatrice chiude l'esperienza turca con un titolo europeo e prospettive importanti con la Nazionale.