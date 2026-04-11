La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A a Budapest (12-18 aprile). La capitana Nadia Mattivi, dall'esperienza nella PWHL, ha sottolineato l'esigenza di una prestazione "praticamente perfetta" per la promozione in Top Division.

L'esperienza internazionale

Mattivi ha raggiunto la squadra a Budapest dopo l'esperienza nella massima lega mondiale con le Montreal Victoire. Ha descritto un ambiente con partite dal ritmo intenso, arene sempre piene (spesso oltre 10.000 spettatori), e una "professionalizzazione totale del quotidiano" con "attività extra ghiaccio".

Nonostante l'alto livello, si è sentita "non fuori posto", grazie alla preparazione per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Obiettivo promozione: sacrificio e identità di gruppo

Alla vigilia del torneo, Mattivi ha avvertito che "sarà dura": "cinque partite in sette giorni" richiederanno un "sacrificio importante". Cruciale "fare cambi corti" e "seguire alla lettera gli ordini dello staff tecnico", per una squadra "esplosiva sul ghiaccio". Ha rimarcato la forza del collettivo: "siamo una famiglia, con forte identità, essenziale per superare le difficoltà inevitabili".

La corsa verso la Top Division

Mattivi ha ribadito: "Dovremo essere praticamente perfette per centrare il sogno della promozione". Fiduciosa nelle capacità, ha ricordato di aver già battuto squadre della top ten.

L'obiettivo: "entrare tra le migliori dieci al mondo". La Prima Divisione Gruppo A è cruciale per la crescita del movimento femminile italiano. L'obiettivo: promozione in Top Division per il 2027, traguardo mai raggiunto. Il torneo, a Budapest (12-18 aprile), ha visto l'Italia esordire il 12 aprile contro la Norvegia e affrontare la Cina il 18 aprile.