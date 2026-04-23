Il World Continental Tour Gold di atletica leggera fa tappa in Africa con il Kip Keino Classic, in programma a Nairobi, venerdì 24 aprile. L'evento, secondo appuntamento stagionale dopo l'apertura a Melbourne lo scorso 28 marzo, si distingue per una nuova pista, l'innovativo sistema WaveLight e un programma serale rinnovato, promettendo uno spettacolo di alto livello.
Innovazioni tecniche e organizzative
Il meeting si svolgerà su una nuova pista tartan Mondo, installata lo scorso anno al Nyayo National Stadium e certificata da un team di World Athletics per garantire standard internazionali.
Il sistema WaveLight, già utilizzato nella Diamond League, guiderà gli atleti con luci LED lungo la corsia interna, favorendo ritmi veloci e uno spettacolo avvincente per il pubblico.
Le stelle dell'atletica in gara
Tra le protagoniste femminili spicca la campionessa olimpica Gabrielle Thomas, che tenterà la doppietta 100-200 metri dopo il successo ad Addis Abeba. Le sue principali avversarie includono le connazionali Maia McCoy e Cambrea Sturgis.
Al maschile, i riflettori saranno puntati sul beniamino di casa Ferdinand Omanyala, reduce da un 9.98 ottenuto ad Addis Abeba, atteso contro Aaron Brown, Brandon Hicklin e Gift Leotlela. Grande attesa anche per il giamaicano Bryan Levell, con un recente 9.90 sui 100 metri a Kingston, tra i più attesi nei 200 metri.
Il parterre di atleti include inoltre i campioni mondiali e olimpici Lilian Odira (800 metri) ed Emmanuel Wanyonyi, che gareggerà sui 1500 metri, il giavellottista Julius Yego, argento olimpico a Rio 2016, e i fenomenali martellisti canadesi Camryn Rogers ed Ethan Katzberg, promettendo gare di altissimo livello.
Il Kip Keino Classic: un evento di rilievo internazionale
Il Kip Keino Classic si conferma come il secondo meeting più importante del continente africano. L'edizione si preannuncia memorabile grazie alla nuova infrastruttura della pista, all'adozione della tecnologia WaveLight e allo strategico spostamento delle gare in orario serale, pensato per migliorare l'esperienza del pubblico e ottimizzare la copertura televisiva.