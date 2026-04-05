Mariano Navone ha conquistato il suo primo titolo ATP in carriera, trionfando al Tiriac Open di Bucarest. L'argentino ha superato in una finale combattuta il giovane e sorprendente spagnolo Daniel Merida con il punteggio di 6‑2 4‑6 7‑5. L'incontro, svoltosi domenica, ha visto Navone imporsi dopo due ore e diciassette minuti di gioco, al culmine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

La cronaca della finale

Navone ha iniziato il match con grande determinazione, dominando il primo set e chiudendolo rapidamente sul 6‑2. Un avvio brillante e un break decisivo hanno permesso all'argentino di prendere subito il controllo del gioco.

Nel secondo set, tuttavia, Merida ha mostrato una reazione veemente, riuscendo a ribaltare le sorti del parziale e a vincerlo per 6‑4, costringendo così la sfida al set decisivo. Il terzo parziale si è trasformato in una vera e propria battaglia punto a punto: Merida è riuscito a portarsi in vantaggio sul 3‑1, alimentando il sogno dell'impresa. Ma Navone, con grande tenacia, ha risposto con quattro giochi consecutivi, ribaltando nuovamente la situazione e portandosi sul 5‑3. Nonostante lo spagnolo abbia dimostrato grande carattere annullando due match point, l'argentino ha trovato la forza di strappare il servizio decisivo sul 6‑5, mettendo fine all'incontro e alzando il suo primo trofeo ATP.

Le parole del vincitore e l'impatto sul ranking

Al termine del match, un emozionato Navone ha condiviso la sua gioia nell'intervista in campo: "Sono così felice in questo momento. È il mio primo titolo ATP. Ci sono molte emozioni in questo momento. Quando ero un bambino, sognavo di vincere questi tornei sui grandi palcoscenici. Per me, in questo momento, sono molto felice e non so cosa dire." Questo successo non solo segna una pietra miliare nella carriera di Navone, ma gli permette anche di compiere un significativo balzo nel ranking ATP, risalendo di diciotto posizioni fino al numero 42. Anche per Merida, nonostante la sconfitta, il torneo ha avuto un risvolto positivo: il giovane spagnolo ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, posizionandosi al numero 101, un passo importante verso l'ingresso nella top 100.

Il percorso verso la finale

La vittoria di Navone a Bucarest è il culmine di una settimana intensa e ricca di sfide. In semifinale, l'argentino aveva dovuto lottare duramente, salvando ben due match point contro Botic van de Zandschulp e imponendosi in tre set dopo tre ore e trentadue minuti di gioco. Un test di resistenza e resilienza che ha preparato il terreno per la finale. Daniel Merida, dal canto suo, ha sorpreso molti addetti ai lavori, raggiungendo la sua prima finale ATP dopo aver superato il terzo favorito del torneo, Fabian Marozsan, anch'egli in tre set. Il suo percorso, iniziato dalle qualificazioni, ha evidenziato un talento in rapida ascesa. Il torneo di Bucarest assume quindi un significato particolare per entrambi i finalisti: per Navone rappresenta l'opportunità di riscattare la finale persa nel 2024, trasformando la delusione passata in un trionfo atteso. Per Merida, invece, è la conferma di un talento emergente, capace di affrontare e sfidare giocatori di maggiore esperienza sul circuito maggiore.